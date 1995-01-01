Набор Sony ACC-TRW, зарядное устройство BC-TRW и аккумулятор NP-FW50
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Описание
Sony Зарядное устройство BC-TRW - источник энергии для вашей камеры. Быстрая зарядка аккумулятора камеры со сменной оптикой , — теперь вы не упустите ни одного кадра. Компактное зарядное устройство для аккумулятора, которое удобно брать с собой. Зарядное устройство BC-TRW подходит для питания и зарядки аккумуляторной батареи вашего гаджета от сети переменного тока. Sony BC-TRW очень бережно, быстро и надолго заряжает батарею вашего девайса и устойчив к любым перепадам напряжения электричества в сети, благодаря надежной встроенной защите. Просто зарядите портативное устройство, дождавшись, когда 3-шаговый светодиодный дисплей полностью зарядится, и Вы можете брать его с собой в длительные поездки. Конструкция не занимает много места и может поместиться в любом кармане куртки.
Индикатор уровня заряда
Индикатор уровня заряда помогает отслеживать, сколько времени пройдет, прежде чем вы сможете вернуться к съемке. Индикатор показывает состояние зарядки в процентах.
Характеристики:
- Напряжение 100 - 240 В
- Ширина 79 мм
- Высота 36 мм
- Толщина 42 мм
- Вес 67 г
Совместимые камеры:
- Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
- Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
- Alpha ZV-E10
- NEX - все модели.
- SLT: A33, A35, A37, A55
- Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3, DSC-RX10M4, DSC-RX1RM3
- Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L