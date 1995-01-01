Sony Зарядное устройство BC-TRW - источник энергии для вашей камеры. Быстрая зарядка аккумулятора камеры со сменной оптикой , — теперь вы не упустите ни одного кадра. Компактное зарядное устройство для аккумулятора, которое удобно брать с собой. Зарядное устройство BC-TRW подходит для питания и зарядки аккумуляторной батареи вашего гаджета от сети переменного тока. Sony BC-TRW очень бережно, быстро и надолго заряжает батарею вашего девайса и устойчив к любым перепадам напряжения электричества в сети, благодаря надежной встроенной защите. Просто зарядите портативное устройство, дождавшись, когда 3-шаговый светодиодный дисплей полностью зарядится, и Вы можете брать его с собой в длительные поездки. Конструкция не занимает много места и может поместиться в любом кармане куртки.



Индикатор уровня заряда

Индикатор уровня заряда помогает отслеживать, сколько времени пройдет, прежде чем вы сможете вернуться к съемке. Индикатор показывает состояние зарядки в процентах.



Характеристики:

Напряжение 100 - 240 В

Ширина 79 мм

Высота 36 мм

Толщина 42 мм

Вес 67 г

Совместимые камеры: