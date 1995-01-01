Адаптер переменного тока Sony AC-L200

0 0 отзывов Код товара : УТ-00036860 Артикул : ACL200.CEE



Адаптер переменного тока для видеокамер с батареями InfoLITHIUM серий A/P/F. Рабочее напряжение сети: 100 - 240 Вольт, 50 / 60 Гц. Выходной ток: 8.4 В, 1.5 А. Размеры блока: 81 х 48 х 29 мм, вес 170 г. Задать вопрос 1 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Адаптер переменного тока для видеокамер с батареями InfoLITHIUM серий A/P/F. Рабочее напряжение сети: 100 - 240 Вольт, 50 / 60 Гц. Выходной ток: 8.4 В, 1.5 А. Размеры блока: 81 х 48 х 29 мм, вес 170 г.

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