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Мультитул SmallRig x Film Riot 4375 10-in-1 Folding Wrench Set, черный

  • x Film Riot 4375 10-in-1 Folding Wrench Set, черный
  • x Film Riot 4375 10-in-1 Folding Wrench Set, черный
  • x Film Riot 4375 10-in-1 Folding Wrench Set, черный
  • x Film Riot 4375 10-in-1 Folding Wrench Set, черный
  • x Film Riot 4375 10-in-1 Folding Wrench Set, черный
  • x Film Riot 4375 10-in-1 Folding Wrench Set, черный
  • x Film Riot 4375 10-in-1 Folding Wrench Set, черный
  • x Film Riot 4375 10-in-1 Folding Wrench Set, черный
  • x Film Riot 4375 10-in-1 Folding Wrench Set, черный
Код товара:УТ-00079688
Артикул:4375

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Отвертка-мультитул SmallRig 4375 10-in-1 Folding Wrench Set была создана в кооперации с популярным YouTube-проектом FILM RIOT, который рассказывает о современном кино и видеографии, делает обзоры техники и обучает, как можно воссоздать те или иные спецэффекты из известных фильмов. Мультитул включает 10 инструментов:

  • плоская (шлицевая) отвертка,
  • 2 крестовых отвертки: Филипс PH00 и PH1,
  • ключ Торкс T25
  • 6 шестигранников: 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм и 3/16.

Механизм обладает встроенным фиксатором: нажмите на кнопку, вытащите соответствующий инструмент на 90° или 180°, отпустите кнопку – и ключ зафиксируется в этом положении. Корпус мультитула выполнен из прочного алюминиевого сплава, а сами ключи – из нержавеющей стали. На боковых панелях присутствуют толстые силиконовые накладки, которые предотвращают выскальзывание прибора из рук во время работы.

Мультитул легко убирается в карман брюк, а проушина позволяет носить его на ремешке или металлическом кольце для ключей. Инструмент выпускается в нескольких цветах: черный, красный и темно-зеленый.

  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, медь, силикон
  • Размеры: 82 х 14 х 36 мм
  • Размеры упаковки: 10 х 7 х 3 см
  • Вес нетто: 120 г
  • Вес брутто: 140 г