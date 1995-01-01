Мультитул SmallRig x Film Riot 4375 10-in-1 Folding Wrench Set, черный
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Характеристики
Описание
Отвертка-мультитул SmallRig 4375 10-in-1 Folding Wrench Set была создана в кооперации с популярным YouTube-проектом FILM RIOT, который рассказывает о современном кино и видеографии, делает обзоры техники и обучает, как можно воссоздать те или иные спецэффекты из известных фильмов. Мультитул включает 10 инструментов:
- плоская (шлицевая) отвертка,
- 2 крестовых отвертки: Филипс PH00 и PH1,
- ключ Торкс T25
- 6 шестигранников: 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм, 3 мм, 4 мм и 3/16.
Механизм обладает встроенным фиксатором: нажмите на кнопку, вытащите соответствующий инструмент на 90° или 180°, отпустите кнопку – и ключ зафиксируется в этом положении. Корпус мультитула выполнен из прочного алюминиевого сплава, а сами ключи – из нержавеющей стали. На боковых панелях присутствуют толстые силиконовые накладки, которые предотвращают выскальзывание прибора из рук во время работы.
Мультитул легко убирается в карман брюк, а проушина позволяет носить его на ремешке или металлическом кольце для ключей. Инструмент выпускается в нескольких цветах: черный, красный и темно-зеленый.
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, медь, силикон
- Размеры: 82 х 14 х 36 мм
- Размеры упаковки: 10 х 7 х 3 см
- Вес нетто: 120 г
- Вес брутто: 140 г