Набор инструментов и крепежа SmallRig MD3184
Код товара : УТ-00050994
Артикул : MD3184
3 090 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.242
Описание
Для перфекционистов и просто любителей порядка: алюминиевая пластина с 4 шестигранными ключами и 20 болтами разных размеров. Все запчасти под рукой, всё на своем месте. Ключи фиксируются с помощью магнитов, размерность гнезд нанесена с помощью лазерной гравировки, не стирается. Проушина в верхней части позволяет с легкостью повесить пластину на гвоздь или шнурок. В комплекте мягкий фланелевый чехол.
Комплектация:
- Пластина для хранения
- 2 x 1/4”-20 винта под шлицевую отвертку
- 8 x 1/4”-20 болтов под шестигранник
- 2 x 3/8”-16 винта под шлицевую отвертку
- 2 x M2.5 болта под шестигранник
- 2 x M3 винта под крестовую отвертку
- 2 x M4 болта под шестигранник
- 2 x M5 болта под шестигранник
- 4 шестигранных ключа
- Чехол