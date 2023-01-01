Для перфекционистов и просто любителей порядка: алюминиевая пластина с 4 шестигранными ключами и 20 болтами разных размеров. Все запчасти под рукой, всё на своем месте. Ключи фиксируются с помощью магнитов, размерность гнезд нанесена с помощью лазерной гравировки, не стирается. Проушина в верхней части позволяет с легкостью повесить пластину на гвоздь или шнурок. В комплекте мягкий фланелевый чехол.