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Набор инструментов и крепежа SmallRig MD3184

  • MD3184
  • MD3184
  • MD3184
  • MD3184
  • MD3184
  • MD3184
  • MD3184
  • MD3184
  • MD3184
  • MD3184
  • MD3184
Код товара:УТ-00050994
Артикул:MD3184

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Для перфекционистов и просто любителей порядка: алюминиевая пластина с 4 шестигранными ключами и 20 болтами разных размеров. Все запчасти под рукой, всё на своем месте. Ключи фиксируются с помощью магнитов, размерность гнезд нанесена с помощью лазерной гравировки, не стирается. Проушина в верхней части позволяет с легкостью повесить пластину на гвоздь или шнурок. В комплекте мягкий фланелевый чехол.

Комплектация:

  • Пластина для хранения
  • 2 x 1/4”-20 винта под шлицевую отвертку
  • 8 x 1/4”-20 болтов под шестигранник
  • 2 x 3/8”-16 винта под шлицевую отвертку
  • 2 x M2.5 болта под шестигранник
  • 2 x M3 винта под крестовую отвертку
  • 2 x M4 болта под шестигранник
  • 2 x M5 болта под шестигранник
  • 4 шестигранных ключа
  • Чехол