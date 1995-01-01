Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фиксатор кабеля SmallRig MD2418, универсальный пружинный, 2 шт.

  • MD2418, универсальный пружинный, 2 шт.
  • MD2418, универсальный пружинный, 2 шт.
  • MD2418, универсальный пружинный, 2 шт.
  • MD2418, универсальный пружинный, 2 шт.
  • MD2418, универсальный пружинный, 2 шт.
  • MD2418, универсальный пружинный, 2 шт.
  • MD2418, универсальный пружинный, 2 шт.
  • MD2418, универсальный пружинный, 2 шт.
  • MD2418, универсальный пружинный, 2 шт.
  • MD2418, универсальный пружинный, 2 шт.
  • MD2418, универсальный пружинный, 2 шт.
Код товара:УТ-00047950
Артикул:MD2418

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фиксатор кабеля SmallRig MD2418 не обеспечивает такой жесткой фиксации, как другие зажимы SmallRig. Его основное предназначение: аккуратно проложить кабель, чтобы он не болтался, не стучал по камере и чтобы его случайно не задели во время работы. Может использоваться с HDMI кабелями, аудиокабелями, кабелями питания и так далее. 1 фиксатор может одновременно использоваться с 2 кабелями толщиной до 6 мм. Устанавливается в штативное гнездо 1/4"-20, фиксация пружинная. В комплекте 2 шт.