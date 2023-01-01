Фиксатор кабеля SmallRig MD2418, универсальный пружинный, 2 шт.
Код товара : УТ-00047950
Артикул : MD2418
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
Тип товара
Для кабелей
Описание
Фиксатор кабеля SmallRig MD2418 не обеспечивает такой жесткой фиксации, как другие зажимы SmallRig. Его основное предназначение: аккуратно проложить кабель, чтобы он не болтался, не стучал по камере и чтобы его случайно не задели во время работы. Может использоваться с HDMI кабелями, аудиокабелями, кабелями питания и так далее. 1 фиксатор может одновременно использоваться с 2 кабелями толщиной до 6 мм. Устанавливается в штативное гнездо 1/4"-20, фиксация пружинная. В комплекте 2 шт.