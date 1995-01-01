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Ручка SmallRig HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"

  • HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"
  • HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"
  • HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"
  • HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"
  • HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"
  • HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"
  • HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"
  • HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"
  • HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"
  • HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"
  • HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"
  • HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"
  • HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"
Код товара:УТ-00071228
Артикул:HTS2756B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Верхняя ручка SmallRig Mini Top Handle HTS2756B специально разработана для беззеркальных и компактных цифровых камер. Эргономичная конструкция из прочного алюминиевого сплава гарантирует удобство и надежность эксплуатации. Ручка может быть установлена на любом оборудовании, имеющем два резьбовых отверстия 1/4". Для крепления дополнительных аксессуаров, например держателя монитора, LED-осветителя или микрофона на ручке предусмотрены разъем «холодный башмак» и резьба Arri 3/8”.

Небольшой собственный вес (всего 79 гр.) и высота, делают SmallRig Mini Top Handle HTS2756B идеальным выбором для небольших камер, позволяя сохранить компактность оборудования.

  • Комплектация: рукоятка, шестигранный ключ, 2 винта
  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 85 х 23 х 55.5 мм
  • Вес: 92 г