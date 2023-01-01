Описание

Верхняя ручка SmallRig Mini Top Handle HTS2756B специально разработана для беззеркальных и компактных цифровых камер. Эргономичная конструкция из прочного алюминиевого сплава гарантирует удобство и надежность эксплуатации. Ручка может быть установлена на любом оборудовании, имеющем два резьбовых отверстия 1/4". Для крепления дополнительных аксессуаров, например держателя монитора, LED-осветителя или микрофона на ручке предусмотрены разъем «холодный башмак» и резьба Arri 3/8”.

Небольшой собственный вес (всего 79 гр.) и высота, делают SmallRig Mini Top Handle HTS2756B идеальным выбором для небольших камер, позволяя сохранить компактность оборудования.