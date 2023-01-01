Ручка SmallRig HTS2756B Mini Top Handle, верхняя, на 2 винта 1/4"
Код товара : УТ-00071228
Артикул : HTS2756B
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Гарантия 1 год
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Описание
Верхняя ручка SmallRig Mini Top Handle HTS2756B специально разработана для беззеркальных и компактных цифровых камер. Эргономичная конструкция из прочного алюминиевого сплава гарантирует удобство и надежность эксплуатации. Ручка может быть установлена на любом оборудовании, имеющем два резьбовых отверстия 1/4". Для крепления дополнительных аксессуаров, например держателя монитора, LED-осветителя или микрофона на ручке предусмотрены разъем «холодный башмак» и резьба Arri 3/8”.
Небольшой собственный вес (всего 79 гр.) и высота, делают SmallRig Mini Top Handle HTS2756B идеальным выбором для небольших камер, позволяя сохранить компактность оборудования.
- Комплектация: рукоятка, шестигранный ключ, 2 винта
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 85 х 23 х 55.5 мм
- Вес: 92 г