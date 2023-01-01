Описание

Прочная клетка для камер Panasonic GH5 и GH5S, выточенная из цельного бруска алюминия. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Справа и слева в верхней части предусмотрены крепления для ремня. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Вес клетки составляет всего 190 г.

Для большей жесткости камеру можно закрепить не только снизу, штативным винтом, но и по бокам, с помощью винтов М2.5, которые вворачиваются в штатные проушины для ремня.

Размеры: 111.5 х 152 х 65.8 мм

Вес: 190 г

Комплектация: