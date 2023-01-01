Клетка SmallRig CCP2646 для Panasonic GH5 / GH5S
Код товара : УТ-00046497
Артикул : CCP2646
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.303
Описание
Прочная клетка для камер Panasonic GH5 и GH5S, выточенная из цельного бруска алюминия. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, холодный башмак (сверху) и планка НАТО (слева) позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света, фиксаторы для кабелей и 15-мм направляющие. Справа и слева в верхней части предусмотрены крепления для ремня. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Вес клетки составляет всего 190 г.
Для большей жесткости камеру можно закрепить не только снизу, штативным винтом, но и по бокам, с помощью винтов М2.5, которые вворачиваются в штатные проушины для ремня.
- Размеры: 111.5 х 152 х 65.8 мм
- Вес: 190 г
Комплектация:
- клетка
- 2 винта М2.5
- шестигранный ключ