Описание

Прочная клетка SmallRig CCF2808 выточена из цельного куска алюминия, что обеспечивает исключительную жесткость и высокую надежность конструкции. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, расположенных со всех сторон клетки, позволяет устанавливать разнообразные аксессуары, в том числе: дополнительные рукоятки сверху и под левую руку, внешние мониторы и видеорекордеры, микрофоны, держатели для кабеля и так далее. Сверху также имеется «холодный башмак» для аксессуаров, слева предусмотрена планка стандарта НАТО для быстрого монтажа совместимых аксессуаров. Нижняя пластина выполнена по стандарту Arca Swiss: клетка может напрямую устанавливаться на совместимые штативные головы и иные держатели.

По периметру клетки имеется несколько проушин для крепления ремня: плечевого или кистевого. В нижней части, в углублении на магнитном креплении хранится плоская (шлицевая) отвертка.