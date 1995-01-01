Клетка SmallRig CCF2808 для Fujifilm X-T4
Код товара : УТ-00050992
Артикул : CCF2808
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.376
Описание
Прочная клетка SmallRig CCF2808 выточена из цельного куска алюминия, что обеспечивает исключительную жесткость и высокую надежность конструкции. Множество резьбовых гнезд 1/4"-20, 3/8"-16 и Arri 3/8”, расположенных со всех сторон клетки, позволяет устанавливать разнообразные аксессуары, в том числе: дополнительные рукоятки сверху и под левую руку, внешние мониторы и видеорекордеры, микрофоны, держатели для кабеля и так далее. Сверху также имеется «холодный башмак» для аксессуаров, слева предусмотрена планка стандарта НАТО для быстрого монтажа совместимых аксессуаров. Нижняя пластина выполнена по стандарту Arca Swiss: клетка может напрямую устанавливаться на совместимые штативные головы и иные держатели.
По периметру клетки имеется несколько проушин для крепления ремня: плечевого или кистевого. В нижней части, в углублении на магнитном креплении хранится плоская (шлицевая) отвертка.
- Материал: алюминиевый сплав
- Размеры: 150.3 х 106 х 59 см
- Вес: 206 г