Планка НАТО SmallRig BUN2483B Low-profile NATO Rail 70mm, 2 винта 1/4"
Код товара : УТ-00059480
Артикул : BUN2483B
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.036
Описание
Низкопрофильная планка НАТО длиной 70 мм устанавливается на скользящих винта 1/4". Основные преимущества планки НАТО – это возможность быстро и без дополнительного инструмента устанавливать соответствующие держатели, а также регулировать их положение. Простой пример: использование планки для крепления верхней рукоятки клетки. В зависимости от установленного оборудования точка баланса клетки будет смещаться влево или вправо, и планка позволит вам соответственно сместить рукоятку для устранения крена.
BUN2483B – легкая и низкопрофильная планка толщиной всего 6 мм. С обеих сторон для безопасности расположены подпружиненные штифты, которые не дают свалиться плохо закрепленному оборудованию. Благодаря скользящим винтам крепления вы сможете установить планку на практически любую клетку или площадку типа «cheese plate».
Комплектация:
- Планка НАТО
- 2 винта 1/4"
- Шестигранный ключ
Характеристики
- Размеры: 21 х 70 х 6 мм
- Размер упаковки: 110 х 130 х 40 мм
- Вес: 17 г
- Вес брутто: 38 г
- Материалы: алюминиевый сплав