Описание

Низкопрофильная планка НАТО длиной 70 мм устанавливается на скользящих винта 1/4". Основные преимущества планки НАТО – это возможность быстро и без дополнительного инструмента устанавливать соответствующие держатели, а также регулировать их положение. Простой пример: использование планки для крепления верхней рукоятки клетки. В зависимости от установленного оборудования точка баланса клетки будет смещаться влево или вправо, и планка позволит вам соответственно сместить рукоятку для устранения крена.

BUN2483B – легкая и низкопрофильная планка толщиной всего 6 мм. С обеих сторон для безопасности расположены подпружиненные штифты, которые не дают свалиться плохо закрепленному оборудованию. Благодаря скользящим винтам крепления вы сможете установить планку на практически любую клетку или площадку типа «cheese plate».

Комплектация:

Планка НАТО

2 винта 1/4"

Шестигранный ключ

Характеристики