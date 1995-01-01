Планка НАТО SmallRig BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"

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Код товара: УТ-00047946 Артикул: BUN2468B Код товара: УТ-00047946 Артикул: BUN2468B Вес (брутто), кг 0.035 Тип товара Адаптеры Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг 0.035 Тип товара Адаптеры Описание Низкопрофильная планка стандарта НАТО для быстрого крепления дополнительных аксессуаров. Преимуществами планки являются возможность регулировки положения аксессуара (улучшает общий баланс клетки), а также быстрота и простота установки. Подпружиненные шпильки с обеих сторон планки предотвращают самопроизвольное сваливание плохо закрепленных аксессуаров. Длина планки: 50 мм. Фиксируется с помощью 2 винтов 1/4" шестигранным ключом, который идет в комплекте. Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 21 х 50 х 6 мм

Вес: 14 г Видео Наш обзор

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