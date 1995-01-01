Планка НАТО SmallRig BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
Код товара:УТ-00047946
Артикул:BUN2468B
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.035
Тип товараАдаптеры
Описание
Низкопрофильная планка стандарта НАТО для быстрого крепления дополнительных аксессуаров. Преимуществами планки являются возможность регулировки положения аксессуара (улучшает общий баланс клетки), а также быстрота и простота установки. Подпружиненные шпильки с обеих сторон планки предотвращают самопроизвольное сваливание плохо закрепленных аксессуаров. Длина планки: 50 мм. Фиксируется с помощью 2 винтов 1/4" шестигранным ключом, который идет в комплекте.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 21 х 50 х 6 мм
- Вес: 14 г