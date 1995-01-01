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Планка НАТО SmallRig BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"

  • BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
  • BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
  • BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
  • BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
  • BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
  • BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
  • BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
  • BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
  • BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
  • BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
  • BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
  • BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
  • BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
Код товара:УТ-00047946
Артикул:BUN2468B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Низкопрофильная планка стандарта НАТО для быстрого крепления дополнительных аксессуаров. Преимуществами планки являются возможность регулировки положения аксессуара (улучшает общий баланс клетки), а также быстрота и простота установки. Подпружиненные шпильки с обеих сторон планки предотвращают самопроизвольное сваливание плохо закрепленных аксессуаров. Длина планки: 50 мм. Фиксируется с помощью 2 винтов 1/4" шестигранным ключом, который идет в комплекте.

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 21 х 50 х 6 мм
  • Вес: 14 г