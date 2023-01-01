Планка НАТО SmallRig BUN2468B, 50 мм, на 2 винта 1/4"
Код товара : УТ-00047946
Артикул : BUN2468B
1 590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.035
Описание
Низкопрофильная планка стандарта НАТО для быстрого крепления дополнительных аксессуаров. Преимуществами планки являются возможность регулировки положения аксессуара (улучшает общий баланс клетки), а также быстрота и простота установки. Подпружиненные шпильки с обеих сторон планки предотвращают самопроизвольное сваливание плохо закрепленных аксессуаров. Длина планки: 50 мм. Фиксируется с помощью 2 винтов 1/4" шестигранным ключом, который идет в комплекте.
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 21 х 50 х 6 мм
- Вес: 14 г