Низкопрофильная планка стандарта НАТО для быстрого крепления дополнительных аксессуаров. Преимуществами планки являются возможность регулировки положения аксессуара (улучшает общий баланс клетки), а также быстрота и простота установки. Подпружиненные шпильки с обеих сторон планки предотвращают самопроизвольное сваливание плохо закрепленных аксессуаров. Длина планки: 50 мм. Фиксируется с помощью 2 винтов 1/4" шестигранным ключом, который идет в комплекте.