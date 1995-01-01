Держатель для аккумулятора SmallRig BUB2336 Holder for Portable Power Banks
Код товара : УТ-00065175
Артикул : BUB2336
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
SmallRig BUB2336 – держатель для универсальных USB аккумуляторов типа PowerBank. Подходит для батарей с шириной корпуса от 53 до 85 мм. Резиновые накладки надежно удерживают аккумулятор, и защищают его корпус от царапин. Устанавливается на 2 винта 1/4". Сверху и снизу сделано несколько дополнительных гнезд 1/4" для альтернативных вариантов установки.
- Размеры: 72 х 35 х 34 см
- Размеры упаковки: 120 х 100 х 40 мм
- Вес: 105 г
- Вес брутто: 135 г
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон
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