Держатель для аккумулятора SmallRig BUB2336 Holder for Portable Power Banks

0 0 отзывов Код товара : УТ-00065175 Артикул : BUB2336

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SmallRig BUB2336 – держатель для универсальных USB аккумуляторов типа PowerBank. Подходит для батарей с шириной корпуса от 53 до 85 мм. Резиновые накладки надежно удерживают аккумулятор, и защищают его корпус от царапин. Устанавливается на 2 винта 1/4". Сверху и снизу сделано несколько дополнительных гнезд 1/4" для альтернативных вариантов установки. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание SmallRig BUB2336 – держатель для универсальных USB аккумуляторов типа PowerBank. Подходит для батарей с шириной корпуса от 53 до 85 мм. Резиновые накладки надежно удерживают аккумулятор, и защищают его корпус от царапин. Устанавливается на 2 винта 1/4". Сверху и снизу сделано несколько дополнительных гнезд 1/4" для альтернативных вариантов установки. Размеры: 72 х 35 х 34 см

Размеры упаковки: 120 х 100 х 40 мм

Вес: 105 г

Вес брутто: 135 г

Материалы: алюминиевый сплав, силикон

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