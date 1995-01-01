Поддержка объектива SmallRig BSL2681 снимает нагрузку с байонета камеры, а также уменьшает риск микро-колебаний объектива, делая его крепление более жестким. Диапазон регулировки по высоте составляет 53.5 мм, что позволяет использовать поддержку со многими крупными и средними объективами (максимальный диаметр: 150 мм). По краям верхней лапки сделаны прорези, позволяющие дополнительно охватить объектив ремешком или тесьмой сверху, для более прочной фиксации. Поддержка совместима со всеми парными направляющими стандарта 15 мм LWS (60 мм между осями).