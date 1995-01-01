Поддержка объектива SmallRig BSL2681 для 2 направляющих 15 мм LWS
Код товара : УТ-00046496
Артикул : BSL2681
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.172
Описание
Поддержка объектива SmallRig BSL2680 снимает нагрузку с байонета камеры, а также уменьшает риск микро-колебаний объектива, делая его крепление более жестким. Диапазон регулировки по высоте составляет 53.5 мм, что позволяет использовать поддержку со многими крупными и средними объективами (максимальный диаметр: 150 мм). По краям верхней лапки сделаны прорези, позволяющие дополнительно охватить объектив ремешком или тесьмой сверху, для более прочной фиксации. Поддержка совместима со всеми парными направляющими стандарта 15 мм LWS (60 мм между осями).
Материалы: алюминиевый сплав
Размеры: 108 х 104 х 33.5 мм
Вес: 121 г