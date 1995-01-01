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Поддержка объектива SmallRig BSL2680 для 2 направляющих 15 мм LWS

  • BSL2680 для 2 направляющих 15 мм LWS
  • BSL2680 для 2 направляющих 15 мм LWS
  • BSL2680 для 2 направляющих 15 мм LWS
  • BSL2680 для 2 направляющих 15 мм LWS
  • BSL2680 для 2 направляющих 15 мм LWS
  • BSL2680 для 2 направляющих 15 мм LWS
  • BSL2680 для 2 направляющих 15 мм LWS
  • BSL2680 для 2 направляющих 15 мм LWS
  • BSL2680 для 2 направляющих 15 мм LWS
  • BSL2680 для 2 направляющих 15 мм LWS
  • BSL2680 для 2 направляющих 15 мм LWS
Код товара:УТ-00044237
Артикул:BSL2680

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Поддержка объектива SmallRig BSL2680 снимает нагрузку с байонета камеры, а также уменьшает риск микро-колебаний объектива, делая его крепление более жестким. Диапазон регулировки по высоте составляет 34.5 мм, что позволяет использовать поддержку со многими крупными и средними объективами (максимальный диаметр: 150 мм). По краям верхней лапки сделаны прорези, позволяющие дополнительно охватить объектив ремешком или тесьмой сверху. Поддержка совместима со всеми парными направляющими стандарта 15 мм LWS (60 мм между осями).

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 108 х 85.5 х 33.5 мм
  • Вес: 118 г