Поддержка объектива SmallRig BSL2680 для 2 направляющих 15 мм LWS

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Код товара: УТ-00044237 Артикул: BSL2680 Код товара: УТ-00044237 Артикул: BSL2680 Вес (брутто), кг 0.172 Тип товара Держатели Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг 0.172 Тип товара Держатели Описание Поддержка объектива SmallRig BSL2680 снимает нагрузку с байонета камеры, а также уменьшает риск микро-колебаний объектива, делая его крепление более жестким. Диапазон регулировки по высоте составляет 34.5 мм, что позволяет использовать поддержку со многими крупными и средними объективами (максимальный диаметр: 150 мм). По краям верхней лапки сделаны прорези, позволяющие дополнительно охватить объектив ремешком или тесьмой сверху. Поддержка совместима со всеми парными направляющими стандарта 15 мм LWS (60 мм между осями). Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 108 х 85.5 х 33.5 мм

Вес: 118 г Видео Наш обзор

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