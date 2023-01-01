Поддержка объектива SmallRig BSL2680 снимает нагрузку с байонета камеры, а также уменьшает риск микро-колебаний объектива, делая его крепление более жестким. Диапазон регулировки по высоте составляет 34.5 мм, что позволяет использовать поддержку со многими крупными и средними объективами (максимальный диаметр: 150 мм). По краям верхней лапки сделаны прорези, позволяющие дополнительно охватить объектив ремешком или тесьмой сверху. Поддержка совместима со всеми парными направляющими стандарта 15 мм LWS (60 мм между осями).