Поддержка объектива SmallRig BSL2680 для 2 направляющих 15 мм LWS
Код товара : УТ-00044237
Артикул : BSL2680
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.172
Описание
Поддержка объектива SmallRig BSL2680 снимает нагрузку с байонета камеры, а также уменьшает риск микро-колебаний объектива, делая его крепление более жестким. Диапазон регулировки по высоте составляет 34.5 мм, что позволяет использовать поддержку со многими крупными и средними объективами (максимальный диаметр: 150 мм). По краям верхней лапки сделаны прорези, позволяющие дополнительно охватить объектив ремешком или тесьмой сверху. Поддержка совместима со всеми парными направляющими стандарта 15 мм LWS (60 мм между осями).
- Материалы: алюминиевый сплав
- Размеры: 108 х 85.5 х 33.5 мм
- Вес: 118 г