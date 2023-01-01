Компактное крепление для внешнего монитора обеспечивает низкопрофильное соединение с минимальным зазором между монитором и камерой. Крепление устанавливается на клетку, верхнюю рукоятку, боковую рукоятку или другой держатель, или же напрямую в башмак камеры. Максимальная нагрузка составляет 1.2 кг, чего хватает для мониторов и мониторов-рекордеров формата 5" или 7". Монитор может наклонять вперед и назад в диапазоне +/- 70°, а также вращаться на все 360°. Резиновая накладка защищает корпус монитора от царапин.