Компактное крепление для внешнего монитора обеспечивает низкопрофильное соединение с минимальным зазором между монитором и камерой. Крепление устанавливается на клетку, верхнюю рукоятку, боковую рукоятку или другой держатель, или же напрямую в башмак камеры. Максимальная нагрузка составляет 1.2 кг, чего хватает для мониторов и мониторов-рекордеров формата 5" или 7". Монитор может наклонять вперед и назад в диапазоне +/- 70°, а также вращаться на все 360°. Резиновая накладка защищает корпус монитора от царапин.

Размеры: 46 х 49.9 х 30 мм

Вес: 82 г

Нагрузка: до 1.2 кг

Комплектация: держатель монитора, шестигранный ключ