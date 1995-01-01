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Держатель монитора SmallRig BSE2346B наклонно-поворотный, до 1.2 кг, в башмак

  • BSE2346B наклонно-поворотный, до 1.2 кг, в башмак
  • BSE2346B наклонно-поворотный, до 1.2 кг, в башмак
  • BSE2346B наклонно-поворотный, до 1.2 кг, в башмак
  • BSE2346B наклонно-поворотный, до 1.2 кг, в башмак
  • BSE2346B наклонно-поворотный, до 1.2 кг, в башмак
  • BSE2346B наклонно-поворотный, до 1.2 кг, в башмак
  • BSE2346B наклонно-поворотный, до 1.2 кг, в башмак
  • BSE2346B наклонно-поворотный, до 1.2 кг, в башмак
  • BSE2346B наклонно-поворотный, до 1.2 кг, в башмак
  • BSE2346B наклонно-поворотный, до 1.2 кг, в башмак
  • BSE2346B наклонно-поворотный, до 1.2 кг, в башмак
Код товара:УТ-00044248
Артикул:BSE2346B

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактное крепление для внешнего монитора обеспечивает низкопрофильное соединение с минимальным зазором между монитором и камерой. Крепление устанавливается на клетку, верхнюю рукоятку, боковую рукоятку или другой держатель, или же напрямую в башмак камеры. Максимальная нагрузка составляет 1.2 кг, чего хватает для мониторов и мониторов-рекордеров формата 5" или 7". Монитор может наклонять вперед и назад в диапазоне +/- 70°, а также вращаться на все 360°. Резиновая накладка защищает корпус монитора от царапин.

  • Размеры: 46 х 49.9 х 30 мм
  • Вес: 82 г
  • Нагрузка: до 1.2 кг

Комплектация: держатель монитора, шестигранный ключ