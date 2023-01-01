Держатель монитора SmallRig BSE2346B наклонно-поворотный, до 1.2 кг, в башмак
Код товара : УТ-00044248
Артикул : BSE2346B
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.110
Описание
Компактное крепление для внешнего монитора обеспечивает низкопрофильное соединение с минимальным зазором между монитором и камерой. Крепление устанавливается на клетку, верхнюю рукоятку, боковую рукоятку или другой держатель, или же напрямую в башмак камеры. Максимальная нагрузка составляет 1.2 кг, чего хватает для мониторов и мониторов-рекордеров формата 5" или 7". Монитор может наклонять вперед и назад в диапазоне +/- 70°, а также вращаться на все 360°. Резиновая накладка защищает корпус монитора от царапин.
- Размеры: 46 х 49.9 х 30 мм
- Вес: 82 г
- Нагрузка: до 1.2 кг
Комплектация: держатель монитора, шестигранный ключ