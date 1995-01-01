Мультитул SmallRig AAK2495 Folding Screwdriver Kit Hunter
Код товара : УТ-00072034
Артикул : AAK2495
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Компактный мультитул для фотографов и видеооператоров. Включает 4 шестигранника (2.5, 3, 4, 3/16), шлицевую отвертку, крестовую отвертку (Phillips) и ключ Torx T25. Все инструменты выполнены из нержавеющей стали высокого качества, боковые части корпуса – из алюминиевого сплава. Ключи выкидываются с помощью двух удобных рычажков, а плоская отвертка выезжает и фиксируется с помощью кнопки. На корпусе также проделано несколько резьбовых отверстий: M2.5, M3, M4, M5 и 1/4", в которых можно хранить запасной крепеж. Сбоку предусмотрена прорезь для крепления ремешка (ремешок не входит в комплект).
- Размеры: 81 х 30 х 21 мм
- Вес: 120 г
- Размеры упаковки: 105 х 95 х 30 мм
- Вес брутто: 155 г
- Материалы: нержавеющая сталь, алюминиевый сплав