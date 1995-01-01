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Набор винтов SmallRig AAK2326 Screw Set

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072471 Артикул : AAK2326

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Набор винтов SmallRig AAK2326 применяемые с клетками, ручками, площадками и т.д. В полный комплект включены 26 винтов. Содержит винты 1/4", 3/8", M2, M2.5, M3, M4, а также винты под ключ с шестигранным и крестообразным шлицем, для перфекционистов и просто любителей порядка. Задать вопрос 1 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Набор винтов SmallRig AAK2326 применяемые с клетками, ручками, площадками и т.д. В полный комплект включены 26 винтов. Содержит винты 1/4", 3/8", M2, M2.5, M3, M4, а также винты под ключ с шестигранным и крестообразным шлицем, для перфекционистов и просто любителей порядка. Комплектация: 1 x коробка

2 x 1/4" винт со шлицем

8 x 1/4" винт с внутренним шестигранником

2 x 3/8" винт со шлицем

4 x M2 крестообразный винт

2 x M2.5 винт с внутренним шестигранником

4 x M3 крестообразный винт

4 x M4 Винт с внутренним шестигранником Характеристики: Размеры: 80 x 62 x 24 мм

Вес: 77 г

Материал: нержавеющая сталь, пластик (коробка)

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