Набор винтов SmallRig AAK2326 Screw Set
Код товара : УТ-00072471
Артикул : AAK2326
1 490 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Набор винтов SmallRig AAK2326 применяемые с клетками, ручками, площадками и т.д. В полный комплект включены 26 винтов. Содержит винты 1/4", 3/8", M2, M2.5, M3, M4, а также винты под ключ с шестигранным и крестообразным шлицем, для перфекционистов и просто любителей порядка.
Комплектация:
- 1 x коробка
- 2 x 1/4" винт со шлицем
- 8 x 1/4" винт с внутренним шестигранником
- 2 x 3/8" винт со шлицем
- 4 x M2 крестообразный винт
- 2 x M2.5 винт с внутренним шестигранником
- 4 x M3 крестообразный винт
- 4 x M4 Винт с внутренним шестигранником
Характеристики:
- Размеры: 80 x 62 x 24 мм
- Вес: 77 г
- Материал: нержавеющая сталь, пластик (коробка)
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