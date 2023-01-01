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Мультитул SmallRig AAK2213D Folding Tool Set с отвертками и шестигранниками

0 0 отзывов Код товара : УТ-00071468 Артикул : AAK2213D

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Складной мультитул включает 7 инструментов: шестигранные ключи 2.5, 3, 4 и 3/16, плоскую отвертку, крестовую отвертку типа Филлипс и ключ под «звездочку» Torx T25. Сбоку предусмотрены резьбовые гнезда M2.5, M3, M4, M5, 1/4, в которых можно носить запасные винты. Все инструменты выполнены из прочной нержавеющей стали, а боковинки корпуса - из алюминиевого сплава. Задать вопрос 2 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Складной мультитул включает 7 инструментов: шестигранные ключи 2.5, 3, 4 и 3/16, плоскую отвертку, крестовую отвертку типа Филлипс и ключ под «звездочку» Torx T25. Сбоку предусмотрены резьбовые гнезда M2.5, M3, M4, M5, 1/4, в которых можно носить запасные винты. Все инструменты выполнены из прочной нержавеющей стали, а боковинки корпуса - из алюминиевого сплава. Размеры: 82 x 24 x 12 мм

Вес: 79 г

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