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Мультитул SmallRig AAK2213D Folding Tool Set с отвертками и шестигранниками

  • AAK2213D Folding Tool Set с отвертками и шестигранниками
  • AAK2213D Folding Tool Set с отвертками и шестигранниками
  • AAK2213D Folding Tool Set с отвертками и шестигранниками
  • AAK2213D Folding Tool Set с отвертками и шестигранниками
  • AAK2213D Folding Tool Set с отвертками и шестигранниками
  • AAK2213D Folding Tool Set с отвертками и шестигранниками
  • AAK2213D Folding Tool Set с отвертками и шестигранниками
Код товара:УТ-00071468
Артикул:AAK2213D

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Складной мультитул включает 7 инструментов: шестигранные ключи 2.5, 3, 4 и 3/16, плоскую отвертку, крестовую отвертку типа Филлипс и ключ под «звездочку» Torx T25. Сбоку предусмотрены резьбовые гнезда M2.5, M3, M4, M5, 1/4, в которых можно носить запасные винты. Все инструменты выполнены из прочной нержавеющей стали, а боковинки корпуса - из алюминиевого сплава.

  • Размеры: 82 x 24 x 12 мм
  • Вес: 79 г