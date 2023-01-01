Мультитул SmallRig AAK2213D Folding Tool Set с отвертками и шестигранниками
Код товара : УТ-00071468
Артикул : AAK2213D
2 490 ₽
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Гарантия 1 год
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Описание
Складной мультитул включает 7 инструментов: шестигранные ключи 2.5, 3, 4 и 3/16, плоскую отвертку, крестовую отвертку типа Филлипс и ключ под «звездочку» Torx T25. Сбоку предусмотрены резьбовые гнезда M2.5, M3, M4, M5, 1/4, в которых можно носить запасные винты. Все инструменты выполнены из прочной нержавеющей стали, а боковинки корпуса - из алюминиевого сплава.
- Размеры: 82 x 24 x 12 мм
- Вес: 79 г
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