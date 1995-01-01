Мультитул SmallRig AAK2213D Folding Tool Set с отвертками и шестигранниками
Код товара:УТ-00071468
Артикул:AAK2213D
Товар не найден
Характеристики
Тип товара Инструмент
Описание
Складной мультитул включает 7 инструментов: шестигранные ключи 2.5, 3, 4 и 3/16, плоскую отвертку, крестовую отвертку типа Филлипс и ключ под «звездочку» Torx T25. Сбоку предусмотрены резьбовые гнезда M2.5, M3, M4, M5, 1/4, в которых можно носить запасные винты. Все инструменты выполнены из прочной нержавеющей стали, а боковинки корпуса - из алюминиевого сплава.
- Размеры: 82 x 24 x 12 мм
- Вес: 79 г