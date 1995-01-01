Универсальный скользящий держатель SmallRig 942 RailBlock v3 устанавливается на пару 15-мм направляющих стержней. Несколько резьбовых гнезд 1/4"-20 позволяют установить на него какие-либо аксессуары. В комплекте: держатель, 2 длинных винта 1/4", 2 коротких винта 1/4", шестигранный ключ.
Материал: алюминиевый сплав.
Вес: 50 г.
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