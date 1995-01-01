Держатель SmallRig 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих

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Код товара: УТ-00057456 Артикул: 942 Код товара: УТ-00057456 Артикул: 942 Вес (брутто), кг Тип товара Держатели Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Держатели Описание Универсальный скользящий держатель SmallRig 942 RailBlock v3 устанавливается на пару 15-мм направляющих стержней. Несколько резьбовых гнезд 1/4"-20 позволяют установить на него какие-либо аксессуары. В комплекте: держатель, 2 длинных винта 1/4", 2 коротких винта 1/4", шестигранный ключ. Материал: алюминиевый сплав.

Вес: 50 г. Видео Наш обзор

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