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Держатель SmallRig 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих

  • 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих
  • 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих
  • 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих
  • 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих
  • 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих
  • 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих
  • 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих
  • 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих
  • 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих
  • 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих
  • 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих
  • 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих
  • 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих
Код товара:УТ-00057456
Артикул:942

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальный скользящий держатель SmallRig 942 RailBlock v3 устанавливается на пару 15-мм направляющих стержней. Несколько резьбовых гнезд 1/4"-20 позволяют установить на него какие-либо аксессуары. В комплекте: держатель, 2 длинных винта 1/4", 2 коротких винта 1/4", шестигранный ключ.

  • Материал: алюминиевый сплав.
  • Вес: 50 г.