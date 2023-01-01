Универсальный скользящий держатель SmallRig 942 RailBlock v3 устанавливается на пару 15-мм направляющих стержней. Несколько резьбовых гнезд 1/4"-20 позволяют установить на него какие-либо аксессуары. В комплекте: держатель, 2 длинных винта 1/4", 2 коротких винта 1/4", шестигранный ключ. Материал: алюминиевый сплав. Вес: 50 г.