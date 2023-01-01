Держатель SmallRig 942 RailBlock v3 на 15-мм направляющих
Код товара : УТ-00057456
Артикул : 942
1 290 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.025
Описание
Универсальный скользящий держатель SmallRig 942 RailBlock v3 устанавливается на пару 15-мм направляющих стержней. Несколько резьбовых гнезд 1/4"-20 позволяют установить на него какие-либо аксессуары. В комплекте: держатель, 2 длинных винта 1/4", 2 коротких винта 1/4", шестигранный ключ.
- Материал: алюминиевый сплав.
- Вес: 50 г.