Соединитель SmallRig 900 Rod Connector для 15-мм направляющих, 2 шт.
Код товара : УТ-00051844
Артикул : 900
490 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.025
Описание
Винт с резьбой М12*1.75H7 позволяет соединить между собой пару алюминиевых 15-мм направляющих стержней SmallRig. Не совместим с карбоновыми направляющими SmallRig, так как у них отсутствует внутренняя резьба. Простая установка: закрутите винт в одну из направляющих, затем прикрутите поверх вторую. В комплекте 2 винта.
Материал: алюминиевый сплав.