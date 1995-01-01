Соединитель SmallRig 900 Rod Connector для 15-мм направляющих, 2 шт.

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Код товара: УТ-00051844 Артикул: 900 Код товара: УТ-00051844 Артикул: 900 Вес (брутто), кг Тип товара Направляющие Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Направляющие Описание Винт с резьбой М12*1.75H7 позволяет соединить между собой пару алюминиевых 15-мм направляющих стержней SmallRig. Не совместим с карбоновыми направляющими SmallRig, так как у них отсутствует внутренняя резьба. Простая установка: закрутите винт в одну из направляющих, затем прикрутите поверх вторую. В комплекте 2 винта. Материал: алюминиевый сплав. Видео Наш обзор

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