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Соединитель SmallRig 900 Rod Connector для 15-мм направляющих, 2 шт.

  • 900 Rod Connector для 15-мм направляющих, 2 шт.
  • 900 Rod Connector для 15-мм направляющих, 2 шт.
  • 900 Rod Connector для 15-мм направляющих, 2 шт.
  • 900 Rod Connector для 15-мм направляющих, 2 шт.
  • 900 Rod Connector для 15-мм направляющих, 2 шт.
  • 900 Rod Connector для 15-мм направляющих, 2 шт.
  • 900 Rod Connector для 15-мм направляющих, 2 шт.
Код товара:УТ-00051844
Артикул:900

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Винт с резьбой М12*1.75H7 позволяет соединить между собой пару алюминиевых 15-мм направляющих стержней SmallRig. Не совместим с карбоновыми направляющими SmallRig, так как у них отсутствует внутренняя резьба. Простая установка: закрутите винт в одну из направляющих, затем прикрутите поверх вторую. В комплекте 2 винта.

Материал: алюминиевый сплав.