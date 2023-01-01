Винт с резьбой М12*1.75H7 позволяет соединить между собой пару алюминиевых 15-мм направляющих стержней SmallRig. Не совместим с карбоновыми направляющими SmallRig, так как у них отсутствует внутренняя резьба. Простая установка: закрутите винт в одну из направляющих, затем прикрутите поверх вторую. В комплекте 2 винта.