Направляющие SmallRig 851 углепластиковые 15 мм, длина 30 см, 2 шт.

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Код товара: УТ-00058579 Артикул: 851 Код товара: УТ-00058579 Артикул: 851 Вес (брутто), кг Тип товара Направляющие Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг Тип товара Направляющие Описание Пара углепластиковых (карбоновых) направляющих диаметром 15 мм. Используются для крепления различных аксессуаров: моторов фокусировки, подставок для объективов, компендиумов, рукояток, плечевых упоров и так далее. Длина 30 см. Видео Наш обзор

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