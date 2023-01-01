Направляющие SmallRig 851 углепластиковые 15 мм, длина 30 см, 2 шт.
Код товара : УТ-00058579
Артикул : 851
2 990 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес (брутто), г
0.111
Описание
Пара углепластиковых (карбоновых) направляющих диаметром 15 мм. Используются для крепления различных аксессуаров: моторов фокусировки, подставок для объективов, компендиумов, рукояток, плечевых упоров и так далее. Длина 30 см.