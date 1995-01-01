Резьбовой адаптер SmallRig 828 1/4" – 1/4" (папа-папа), 2 штуки

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Код товара: УТ-00058578 Артикул: 828 Код товара: УТ-00058578 Артикул: 828 Вес (брутто), кг 0.024 Тип товара Адаптеры Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Вес (брутто), кг 0.024 Тип товара Адаптеры Описание Резьбовой адаптер SmallRig 828 позволяет соединить между собой 2 детали со стандартной штативной резьбой 1/4"-20. 2 штуки в упаковке. Видео Наш обзор

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