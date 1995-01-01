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Резьбовой адаптер SmallRig 828 1/4" – 1/4" (папа-папа), 2 штуки

  • 828 1/4" – 1/4" (папа-папа), 2 штуки
  • 828 1/4" – 1/4" (папа-папа), 2 штуки
  • 828 1/4" – 1/4" (папа-папа), 2 штуки
  • 828 1/4" – 1/4" (папа-папа), 2 штуки
  • 828 1/4" – 1/4" (папа-папа), 2 штуки
Код товара:УТ-00058578
Артикул:828

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Резьбовой адаптер SmallRig 828 позволяет соединить между собой 2 детали со стандартной штативной резьбой 1/4"-20. 2 штуки в упаковке.