Миниатюрная шаровая головка с нижним креплением в холодный или горячий башмак. Штативный винт 1/4"-20. Хорошо подходит для установки внешнего монитора, лампы постоянного света, аудиорекордера, накамерного аудиомикшера или другого аксессуара. Максимальная безопасная нагрузка: 3 кг. Не рекомендуем устанавливать аксессуары весом более 1 кг в башмак камер, т.к. это может привести к его деформации (башмаки клеток не имеют такого ограничения).