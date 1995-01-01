Шаровая головка SmallRig 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)

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Код товара: УТ-00044246 Артикул: 761 Код товара: УТ-00044246 Артикул: 761 Безопасная нагрузка, кг 3 Тип головки шаровая Головка шаровая, с креплением в башмак Максимальная нагрузка 3 кг Материал алюминиевый сплав Рабочая высота головки 60 мм Вес 70 г Размеры 60 х 35 х 25 мм Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Безопасная нагрузка, кг 3 Тип головки шаровая Характеристики Головка шаровая, с креплением в башмак Максимальная нагрузка 3 кг Материал алюминиевый сплав Рабочая высота головки 60 мм Физические характеристики Вес 70 г Размеры 60 х 35 х 25 мм Описание Миниатюрная шаровая головка с нижним креплением в холодный или горячий башмак. Штативный винт 1/4"-20. Хорошо подходит для установки внешнего монитора, лампы постоянного света, аудиорекордера, накамерного аудиомикшера или другого аксессуара. Максимальная безопасная нагрузка: 3 кг. Не рекомендуем устанавливать аксессуары весом более 1 кг в башмак камер, т.к. это может привести к его деформации (башмаки клеток не имеют такого ограничения). Размеры: 60 х 35 х 25 мм

Вес: 70 г

Материалы: алюминиевый сплав Видео Наш обзор

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