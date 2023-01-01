Шаровая головка SmallRig 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)
Код товара : УТ-00044246
Артикул : 761
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Клетки для камер
Вес
Вес (брутто), г
Материал
алюминиевый сплав
Тип товара
Держатели
Описание
Миниатюрная шаровая головка с нижним креплением в холодный или горячий башмак. Штативный винт 1/4"-20. Хорошо подходит для установки внешнего монитора, лампы постоянного света, аудиорекордера, накамерного аудиомикшера или другого аксессуара. Максимальная безопасная нагрузка: 3 кг. Не рекомендуем устанавливать аксессуары весом более 1 кг в башмак камер, т.к. это может привести к его деформации (башмаки клеток не имеют такого ограничения).
- Размеры: 60 х 35 х 25 мм
- Вес: 70 г
- Материалы: алюминиевый сплав