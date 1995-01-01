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Шаровая головка SmallRig 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)

  • 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)
  • 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)
  • 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)
  • 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)
  • 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)
  • 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)
  • 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)
  • 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)
  • 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)
  • 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)
  • 761 с креплением в башмак (верхнее 1/4"-20)
Код товара:УТ-00044246
Артикул:761

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Миниатюрная шаровая головка с нижним креплением в холодный или горячий башмак. Штативный винт 1/4"-20. Хорошо подходит для установки внешнего монитора, лампы постоянного света, аудиорекордера, накамерного аудиомикшера или другого аксессуара. Максимальная безопасная нагрузка: 3 кг. Не рекомендуем устанавливать аксессуары весом более 1 кг в башмак камер, т.к. это может привести к его деформации (башмаки клеток не имеют такого ограничения).

  • Размеры: 60 х 35 х 25 мм
  • Вес: 70 г
  • Материалы: алюминиевый сплав