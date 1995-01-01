SmallRig 5299 DS-EL15c – литий-ионный аккумулятор, замена для оригинальной батареи Nikon EN-EL15c. Особенностью модели является индикация заряда: при нажатии на кнопку 5 светодиодов показывают уровень энергии, нет необходимости устанавливать аккумулятор в камеру для проверки: очень удобно, когда вы работаете с большим количеством сменных батарей. USB-C порт дает возможность быстро зарядить аккумулятор без специальных приспособлений – просто подключите USB кабель и заряжайте его дома или в дороге. Подойдут сетевые адаптеры, USB пауэрбанки, USB розетки в транспорте и так далее. При подаче тока 10 Вт (5В 2А) полная зарядка происходит всего за 2.5 часа. Во время зарядки уровень энергии показывается светодиодами.

Чип аккумулятора полностью декодирован, поэтому камера корректно показывает уровень оставшегося заряда, внезапные отключения во время работы исключены. Благодаря декодированному чипу аккумулятор также может заряжаться внутри камер Nikon, в оригинальных зарядных устройствах Nikon и в зарядках от других производителей.

Аккумулятор обладает многоуровневой защитой от коротких замыканий, перегрева, глубокого разряда, избыточного заряда, скачков напряжения и так далее. Его использование полностью безопасно.

Номинальное напряжение: 7.2В

напряжение: 7.2В Емкость: 2520 мАч (18.144 Втч)

USB-C порт: вход 5В 2А (макс.)

Размеры: 56.8 х 38.4 х 21 мм

Вес: 85 г

Размеры упаковки: 120 х 92 х 27 мм

Вес брутто: 135 г

Комплектация: аккумулятор, USB кабель

Совместимые камеры: