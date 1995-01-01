Аккумулятор повышенной ёмкости для беззеркальных камер Sony. Батарея на 2520 мА·ч (18,1 Вт·ч) с номинальным напряжением 7,2 В оснащена светодиодным индикатором и портом USB-C для быстрой подзарядки. Надёжное решение для продления времени съёмки без потери точности данных о питании в интерфейсе камеры.

Наглядный контроль уровня заряда

Пять светодиодных индикаторов активируются сенсорной кнопкой и показывают остаток энергии в реальном времени. Красный сигнал предупреждает о низком заряде, помогая избежать внезапного отключения камеры во время важного дубля.

Зарядка через интерфейс USB-C

Встроенный порт USB-C поддерживает зарядку током 2 А при напряжении 5 В. Полное восстановление ёмкости занимает около 2,5 часов. Питаться можно от сетевого адаптера, пауэрбанка, автомобильной зарядки и других источников с поддержкой USB.

Корректная коммуникация с камерой

Батарея оснащена декодированным чипом, который обеспечивает стабильный обмен данными с камерой. Система распознаёт аккумулятор без ошибок и всплывающих предупреждений, сохраняя точное отображение оставшегося времени работы в меню устройства.

Безопасность и надёжный корпус

Высококачественные литий-ионные элементы и многоуровневая защита цепи гарантируют стабильное напряжение и ток на выходе. Корпус из ABS-пластика и поликарбоната огнестойкий, с матовым покрытием, устойчив к повседневным нагрузкам и перегреву. Аккумулятор подходит для моделей серий α1, α9, α7, α6000, а также FX3, FX30, ZV-E1 и других устройств, использующих формат NP-FZ100.