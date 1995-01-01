Шарнирный кронштейн SmallRig 4899 7" Rosette Magic Arm, винты ARRI 3/8", 17 см, до 3 кг
Код товара:УТ-00079689
Артикул:4899
Товар не найден
Характеристики
Тип товараДержатели
Описание
Шарнирный кронштейн SmallRig 4899, полностью выполненный из металла, позволяет устанавливать различные аксессуары (мониторы, осветители, планшеты) и свободно регулировать их положение. Одна центральная рукоятка фиксирует и освобождает все 3 сочленения, центральное розеточное и шаровых на концах кронштейна, что обеспечивает высокую скорость настройки. Для установки оборудования кронштейн оснащен винтом 3/8"-16 с боковыми подпружиненными шпильками, которые предотвращают самопроизвольное вращение. Силиконовые накладки на крепежных площадках улучшают сцепление и не царапают технику.
- Длина кронштейна 17 см
- Максимальная безопасная нагрузка: 3 кг
- Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Размеры в сложенном состоянии: 115.5 х 68 х 25.4 мм
- Размеры упаковки: 12 х 10.3 х 5 см
- Вес нетто: 215 г
- Вес брутто: 260 г