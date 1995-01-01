Зарядное устройство SmallRig 4837 для 4х Sony NP-F, USB PD 100 Вт
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Описание
Зарядное устройство SmallRig 4837 позволяет одновременно заряжать до 4 аккумуляторов Sony типа NP-F: NP-F550, NP-F570, NP-F750 и NP-F970 (и их аналоги от других производителей). При подключении к сетевым адаптером с поддержкой USB Power Delivery обеспечивает быструю зарядку (макс. мощность 100 Вт). Каждое зарядное гнездо снабжено индивидуальной защитой от короткого замыкания и повышенного напряжения, а по центру корпуса располагается OLED дисплей, который показывает уровень заряда и напряжение батарей, а также параметры входного тока (напряжение, сила тока) и температуру. Кнопка рядом с дисплеем позволяет переключаться между информационными экранами. Устройство полностью безопасно в использовании.
Устройство автоматически определяет тип установленного аккумулятора и выбирает для него оптимальные параметры зарядки.
Обратите внимание: данное устройство работает только с сетевыми адаптерами (и USB-аккумуляторами), поддерживающими протокол USB PD с напряжением 12, 15 или 20 Вольт. Сетевой адаптер в комплект не входит.
Данное устройство будет отличным выбором для больших производств: батареи Sony типа NP-F используются во многих видеокамерах, мониторах, передатчиках изображения (видеосендерах), осветительных приборах. Яркий оранжевый цвет делает его заметным в полутьме студии.
- Материалы: АБС пластик, поликарбонат
- Входной ток: 12В 3А, 15В 3А, 20В 5А (100 Вт макс.)
- Зарядный ток: 8.4В 0.9А / 1.8А / 2.5А (макс.)
- Напряжение отключения зарядки: 8.45В
- Рабочая температура: 5° ~ 45° C
- Размеры: 155 х 135 х 35.1 мм
- Вес нетто: 320 г
- Размеры упаковки: 18 х 15 х 5 см
- Вес брутто: 465 г