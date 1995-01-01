Комплект SmallRig 4696 NP-F Battery Adapter Mount Plate Kit включает в себя батарейную площадку для аккумуляторов типа Sony NP-F, шарнирный кронштейн для ее крепления на камеру и быстросъемную площадку стандарта Arca Swiss. На батарейной площадке расположены DC выходы 7.4 и 12 Вольт. С помощью дополнительных кабелей и адаптеров-каплеров можно подвести питание к камере и различным аксессуарам (мотору follow focus, монитору, передатчику изображения). Площадка полностью выполнена из алюминиевого сплава, что гарантирует высокую надежность: она эффективно рассеивает тепло и может выдержать случайные удары.

Кронштейн позволяет закрепить батарейную площадку на камере. Установка большой батареи позади камеры позволяет сбалансировать вес объектива, что снижает нагрузку на руки (в особенности если вы держите камеру за верхнюю ручку). Для удобства и скорости установки в комплекте идет быстросъемная площадка стандарта Arca Swiss: установите ее в штативное гнездо на камере, а затем к ней пристегивается кронштейн. Если вы используете клетки SmallRig, то эта площадка не требуется, основания всех клеток и так выполнены по стандарту Arca Swiss.

Основание кронштейна также выполнено в форме «ласточкиного хвоста» Arca Swiss: если вам потребуется поставить камеру на штатив или электронный стабилизатор, совместимый с этим популярным стандартом, не потребуется ничего отсоединять. Снизу также имеются штативные гнезда – для установки на штативы других систем. Шарнирное соединение позволяет поднимать и опускать батарейную площадку в зависимости от ситуации.

Комплект SmallRig 4696 NP-F Battery Adapter Mount Plate Kit совместим с абсолютным большинством беззеркальных камер, за исключением Canon EOS R5C. К более крупным зеркальным или видеокамерам он может не подойти из-за особенностей конструкции.

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон, АБС пластик, поликарбонат.

Размеры: 122 х 94 х 25.5 мм

Размеры упаковки: 14.5 х 10.5 х 6 см

Вес: 182 г

Вес брутто: 250 г

Комплектация