SmallRig 4469 NP-F970 USB-C - это высокоемкая, производительная и удобная в использовании аккумуляторная батарея, разработанная для удовлетворения потребностей как профессиональных операторов, так и любителей. С емкостью 10500 мАч (76.65 Вт·ч), эта батарея обеспечивает длительное время работы ваших устройств, что позволяет сосредоточиться на творчестве без лишних перерывов.

Аксессуар подходит не только для камер, но и для накамерных мониторов и осветителей. Если вы используете беспроводное оборудование или ищете альтернативный источник питания, аккумулятор SmallRig 4469 NP-F970 с функцией power bank станет идеальным решением. Теперь вы можете быть уверены, что ваша техника не подведет в самый ответственный момент.

С помощью USB-C вы сможете легко заряжать аккумулятор, что делает его использование максимально удобным. При этом, легкость и компактные размеры устройства позволяют всегда иметь его под рукой. Это идеальный вариант для тех, кто ценит качество и удобство в использовании.

Выбирая аккумулятор SmallRig 4469 NP-F970, вы получаете надежный и универсальный источник питания для вашей техники. Благодаря сочетанию высокого качества и производительности, этот аккумулятор станет незаменимым в вашем арсенале. Независимо от типа съемки, будь то репортажная фотография или съемка мероприятий, с этим аккумулятором вы всегда будете уверены в своем оборудовании.

Мощность и емкость:

Емкость батареи: 10500 мАч

Номинальное напряжение: 7.3 В

Общая энергия: 76.65 Вт·ч

Многофункциональные интерфейсы:

Основной порт: Совместим с камерами, LED-видеолампами, мониторами и моторизованными слайдерами

Порты USB-C и USB-A: Можно заряжать смартфоны, планшеты и другие устройства

Быстрая зарядка:

USB-C вход/выход: Поддержка зарядки до 36W, время зарядки батареи - 3.5 часа

USB-A выход: Выходная мощность до 27W

Возможность одновременной зарядки двух устройств благодаря параллельным схемам USB-C и USB-A

Удобство использования:

Интерактивный дисплей и сенсорные кнопки: Показывают уровень заряда и облегчают мониторинг статуса батареи

Компактные размеры: 74.6 x 71.6 x 38.5 мм

Легкий вес: 379 ± 10 г (включая кабель и чехол)

Надежность и защита:

Встроенные интеллектуальные чипы управления

Многоуровневая защита для безопасного использования

Качественные батарейные ячейки для длительного срока служб

Функция кнопки:

Щелкните один раз, чтобы отобразить процент заряда батареи, когда она не заряжается; нажмите четыре раза, чтобы отключить порты USB-C и USB-A и перейти в спящий режим; щелкните один раз или повторно подключите, чтобы разбудить порты.

OLED-экран:

Во время зарядки отображается значок молнии с мигающей единицей измерения процента заряда батареи.

Когда устройство подключено к порту USB-C или USB-A, уровень заряда батареи отображается в течение 3 секунд.

Если уровень заряда батареи падает ниже 10%, цифры уровня заряда батареи мигают в течение 3 секунд.