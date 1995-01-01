Клетка SmallRig 4422 для беззеркальных камер Sony a7C II и a7CR1 позволяет устанавливать различные аксессуары: боковые и верхние ручки, осветители, микрофоны, внешние мониторы, внешние аккумуляторы, аксессуары для оптики и так далее. Для этого предусмотрено 2 холодных башмака (сверху), планка НАТО (слева) и множество резьбовых гнезд 1/4"-20 и ARRI 3/8" (с отверстиями для боковых шпилек). Фиксатор HDMI кабеля защищает порт на камере от повреждений при случайных рывках за кабель, а также обеспечивает надежное соединение с внешним монитором во время динамичной съемки.

Доступ ко всем органам управления, батарейному отсеку, горячему башмаку и другим интерфейсам камеры остается открытым. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому камеру с этой клеткой можно быстро устанавливать на множество совместимых штативов, электронных стабилизаторов и других держателей. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов зафиксирован мультитул: шестигранный ключ + шлицевая отвертка. Клетка фиксируется в двух точках камеры: в штативное гнездо и через правую проушину для ремня, поэтому исключается какой-либо люфт соединения. По бокам и снизу предусмотрены широкие проушины для крепления плечевого или кистевого ремней.

Клетка выполнена из прочного алюминиевого сплава. Она очень легкая: весь комплект с фиксатором кабеля весит всего 152 г.

Характеристики

Размеры: 142 х 93 х 56.4 мм

Размеры упаковки: 161 х 123 х 71.5 мм

Вес: 152 г

Вес брутто: 240 г

Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Комплектация: