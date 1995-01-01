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Клетка SmallRig 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля

  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
  • 4422 для Sony 7CR / 7C II + фиксатор HDMI кабеля
Код товара:УТ-00071955
Артикул:4422

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Клетка SmallRig 4422 для беззеркальных камер Sony a7C II и a7CR1 позволяет устанавливать различные аксессуары: боковые и верхние ручки, осветители, микрофоны, внешние мониторы, внешние аккумуляторы, аксессуары для оптики и так далее. Для этого предусмотрено 2 холодных башмака (сверху), планка НАТО (слева) и множество резьбовых гнезд 1/4"-20 и ARRI 3/8" (с отверстиями для боковых шпилек). Фиксатор HDMI кабеля защищает порт на камере от повреждений при случайных рывках за кабель, а также обеспечивает надежное соединение с внешним монитором во время динамичной съемки.

Доступ ко всем органам управления, батарейному отсеку, горячему башмаку и другим интерфейсам камеры остается открытым. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» стандарта Arca Swiss, поэтому камеру с этой клеткой можно быстро устанавливать на множество совместимых штативов, электронных стабилизаторов и других держателей. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов зафиксирован мультитул: шестигранный ключ + шлицевая отвертка. Клетка фиксируется в двух точках камеры: в штативное гнездо и через правую проушину для ремня, поэтому исключается какой-либо люфт соединения. По бокам и снизу предусмотрены широкие проушины для крепления плечевого или кистевого ремней.

Клетка выполнена из прочного алюминиевого сплава. Она очень легкая: весь комплект с фиксатором кабеля весит всего 152 г.

Характеристики

  • Размеры: 142 х 93 х 56.4 мм
  • Размеры упаковки: 161 х 123 х 71.5 мм
  • Вес: 152 г
  • Вес брутто: 240 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Комплектация:

  • Клетка
  • Фиксатор HDMI кабеля
  • Шестигранный ключ