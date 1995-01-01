Угловой адаптер SmallRig 4406, USB Type-C / USB Type-C

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072468 Артикул : 4406

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Угловой адаптер SmallRig 4406 имеет 2 разъема USB Type-C для удобного подключения беспроводной микрофонной системы к смартфону, в случае если сбоку клетки установлена рукоятка. Задать вопрос 1 090 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Угловой адаптер SmallRig 4406 имеет 2 разъема USB Type-C для удобного подключения беспроводной микрофонной системы к смартфону, в случае если сбоку клетки установлена рукоятка. Характеристики: Материал: PVC полимер

Размеры: 18 х 15.5 х 20.1 мм

Вес: 20 г

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