Угловой адаптер SmallRig 4406, USB Type-C / USB Type-C
Код товара : УТ-00072468
Артикул : 4406
1 090 ₽
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Угловой адаптер SmallRig 4406 имеет 2 разъема USB Type-C для удобного подключения беспроводной микрофонной системы к смартфону, в случае если сбоку клетки установлена рукоятка.
Характеристики:
- Материал: PVC полимер
- Размеры: 18 х 15.5 х 20.1 мм
- Вес: 20 г
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