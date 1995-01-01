Быстросъемный адаптер SmallRig 4404 для крепления ручки
Код товара : УТ-00071954
Артикул : 4404
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Адаптер SmallRig 4404 позволяет модернизировать старые модели ручек SmallRig (2772, 3838 и 3894), а также ручки других производителей, устанавливающиеся с помощью 2 винтов M5x10. Адаптер позволяет быстро, без каких-либо инструментов, снимать и устанавливать ручки (как боковые, так и верхние) на клетки. Он совместим с универсальной клеткой SmallRig Mobile Phone Cage 4299 (MC4), клетками для iPhone 15 (4391, 4396) и с другими современными клетками SmallRig, имеющими боковые выемки для быстросъемного крепления.
Характеристики
- Размеры: 53.2 х 28 х 27.8 мм
- Размеры упаковки: 66 х 53.5 х 42 мм
- Вес: 34 г
- Вес брутто: 53 г
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон