Описание

SmallRig 4403 может использоваться и как верхняя, и как боковая рукоятка для мобильных телефонов. Она совместима с универсальной клеткой SmallRig Mobile Phone Cage 4299, клетками для iPhone 15 (4391, 4396) и с другими современными клетками SmallRig, имеющими боковые выемки для быстросъемного крепления. Новый механизм крепления позволяет устанавливать и снимать рукоятку без какого-либо инструмента. Сверху располагается холодный башмак, в котором установлена извлекаемая заглушка. Внутри рукоятки располагается шестигранный ключ, который необходим для первичной установки быстросъемного крепления, а также для регулировки положения рукоятки.

Использование боковых рукояток позволяет значительно стабилизировать раскачку телефона при съемке, устранить мелкое дрожание рук. При использовании встроенной в телефон стабилизации изображения это вполне может заменить внешний электронный стабилизатор (стедикам). Верхняя рукоятка помогает при съемке с нижнего ракурса, от уровня бедра.

Обратите внимание: рукоятки SmallRig 4402 и SmallRig 4403 отличаются между собой наличием беспроводной спусковой кнопки WR-03: у 4402 она есть, у 4403 вместо нее установлена просто заглушка башмака, которая внешне выглядит точно так же.

Характеристики