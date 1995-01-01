Описание

Боковая ручка SmallRig с двумя совмещенными винтами для быстрого крепления, модель 4346, представляет собой инновационное решение для операторов, стремящихся к повышению мобильности и стабилизации при съемке двумя руками, а также к расширению возможностей крепления оборудования. Ручка оборудована растяжимым монтажным элементом, что позволяет легко переключаться между винтами для крепления 1/4"-20 и ARRI 3/8"-16. Эргономичный дизайн ручки подходит для использования как левой, так и правой рукой, что делает работу с камерой более удобной и комфортной.

Прочная и долговечная ручка изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава, а также содержит силиконовые вставки на поверхности контакта с ладонью, обеспечивая защиту от скольжения и холода. Высота ручки регулируется на 36 мм, позволяя фотографу найти наиболее удобное положение в зависимости от размеров камеры.

Кроме того, ручка оборудована встроенными монтажными точками, в том числе резьбовым отверстием 1/4"-20, отверстием под ремень и холодным башмаком для установки различных аксессуаров - крепления монитора, шарнирного магического рукоятки, светодиодного света, микрофона и прочего. В комплект входит встроенный магнитный шестигранный ключ для удобства монтажа и регулировки аксессуаров. Ручка выдерживает нагрузку до 15 кг и совместима с клетками и пластинами, имеющими ARRI 3/8"-16 или 1/4"-20 отверстия для крепления.

Комплектация:

Рукоятка x1

Адаптер рукоятки x1

Характеристики: