Клетка SmallRig 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400

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Код товара: УТ-00071465 Артикул: 4337 Код товара: УТ-00071465 Артикул: 4337 Тип товара Клетки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Клетки Описание Прочная клетка SmallRig 4337 для камер Sony A6700, A6600, A6500, A6400, выточенная из цельного бруска алюминия. Множество резьбовых гнезд 1/4", 3/8" и Arri 3/8”, холодный башмак, крепление Arca и крепление NATO позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления. Характеристики: Материалы: алюминиевый сплав

Размеры: 91 x 94 x 53.8 мм

Вес: 104 г Видео Наш обзор

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