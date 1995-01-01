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Клетка SmallRig 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400

  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
  • 4337 Half Cage для Sony A6700, A6600, A6500, A6400
Код товара:УТ-00071465
Артикул:4337

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Прочная клетка SmallRig 4337 для камер Sony A6700, A6600, A6500, A6400, выточенная из цельного бруска алюминия. Множество резьбовых гнезд 1/4", 3/8" и Arri 3/8”, холодный башмак, крепление Arca и крепление NATO позволяют установить всё разнообразие дополнительных аксессуаров, в том числе: верхние и боковые ручки, мониторы, рекордеры, микрофоны, лампы постоянного света. Клетка обеспечивает камере защиту от случайных ударов, одновременно предоставляя свободный доступ к батарее, карте памяти, всем интерфейсам и органам управления.

Характеристики:

  • Материалы: алюминиевый сплав
  • Размеры: 91 x 94 x 53.8 мм
  • Вес: 104 г