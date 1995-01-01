Аккумулятор SmallRig NP-F550, USB-C зарядка (4331)
Код товара : УТ-00072917
Артикул : 4331
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Литий-ионный аккумулятор SmallRig 4331 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F550. Встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без специального устройства: просто подключите ее к универсальному сетевому адаптеру, USB-аккумулятору или другому источнику питания. Это очень удобно в дороге: не нужно возить с собой зарядные устройства, и пока вы снимаете на один аккумулятор, второй заряжается в сумке.
Поддерживается быстрая зарядка: при подаче тока 5В 2.3А аккумулятор зарядится с 0 до 100% приблизительно за 2.5 часа. Вы также можете использовать зарядные устройства для аккумуляторов типа NP-F. Аккумулятор оснащен декодированным чипом, благодаря чему распознается камерой как «родной»: уровень заряда передается точно, камера не выдает сообщения об ошибке.
Аккумулятор SmallRig 4331 обладает всеми необходимыми видами защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от высокой силы тока и от высокого напряжения, от глубокой разрядки и от избыточного заряда. Небольшой светодиодный индикатор показывает ход зарядки.
Внимание: батарея не поддерживает зарядку во время съемки, ее нельзя использовать в качестве «каплера».
Характеристики
- Напряжение: 7.2 В
- Емкость: 3500 мАч, 25.4 Втч
- Ток заряда через USB: 5В 2.3А (макс.)
- Ток заряда через зарядное устройство / в камере: 8.4В
- Рабочая температура: 0 ~ 45° С
- Вес: 112 г
- Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат
- Сертификации: FCC / UL / UKCA / CE / RoHS / ISED
Комплектация
- Аккумулятор SmallRig 4331 NP-F550
- Кабель USB-A - USB-С, 0.6 м
- Крышка контактов
- Инструкция