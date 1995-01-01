Описание

Литий-ионный аккумулятор SmallRig 4331 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F550. Встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без специального устройства: просто подключите ее к универсальному сетевому адаптеру, USB-аккумулятору или другому источнику питания. Это очень удобно в дороге: не нужно возить с собой зарядные устройства, и пока вы снимаете на один аккумулятор, второй заряжается в сумке.

Поддерживается быстрая зарядка: при подаче тока 5В 2.3А аккумулятор зарядится с 0 до 100% приблизительно за 2.5 часа. Вы также можете использовать зарядные устройства для аккумуляторов типа NP-F. Аккумулятор оснащен декодированным чипом, благодаря чему распознается камерой как «родной»: уровень заряда передается точно, камера не выдает сообщения об ошибке.

Аккумулятор SmallRig 4331 обладает всеми необходимыми видами защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от высокой силы тока и от высокого напряжения, от глубокой разрядки и от избыточного заряда. Небольшой светодиодный индикатор показывает ход зарядки.

Внимание: батарея не поддерживает зарядку во время съемки, ее нельзя использовать в качестве «каплера».

Характеристики

Напряжение: 7.2 В

Емкость: 3500 мАч, 25.4 Втч

Ток заряда через USB: 5В 2.3А (макс.)

Ток заряда через зарядное устройство / в камере: 8.4В

Рабочая температура: 0 ~ 45° С

Вес: 112 г

Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат

Сертификации: FCC / UL / UKCA / CE / RoHS / ISED

Комплектация