Описание

Литий-ионный аккумулятор SmallRig 4330 – аналог оригинальной батареи Sony NP-FW50. Встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без специального устройства: просто подключите ее к универсальному сетевому адаптеру, USB-аккумулятору или другому источнику питания. Очень удобно в дороге: не нужно возить с собой зарядные устройства, и пока вы снимаете на один аккумулятор, второй заряжается в сумке.

При подаче тока 5В 1А аккумулятор зарядится с 0 до 100% приблизительно за 2.5 часа. Вы также можете использовать зарядные устройства для аккумуляторов NP-FW50 или заряжать батарею в камере – любой вариант доступен. Аккумулятор оснащен декодированным чипом, благодаря чему распознается камерой как «родной»: уровень заряда передается точно, камера не выдает сообщения об ошибке.

Аккумулятор обладает всеми необходимыми видами защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от высокой силы тока и от высокого напряжения, от глубокой разрядки и от избыточного заряда. Небольшой светодиодный индикатор показывает ход зарядки.

Внимание: батарея не поддерживает USB зарядку во время съемки, не работает в качестве «каплера».

Совместимые модели:

Sony Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500

Sony Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II

Sony ZV-E10

Sony NEX - все модели.

Sony SLT: A33, A35, A37, A55.

Sony Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3

Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L.

Характеристики

Напряжение: 7.2 В

Емкость: 1030 мАч, 7.4 Втч

Ток заряда через USB: 5В 1А (макс.)

Ток заряда через зарядное устройство / в камере: 8.4В

Рабочая температура: 0 ~ 45° С

Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат

Сертификации: FCC / UL / UKCA / CE / RoHS / ISED

Комплектация