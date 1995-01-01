Аккумулятор SmallRig NP-FW50, USB-C зарядка (4330)
Код товара : УТ-00072916
Артикул : 4330
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Литий-ионный аккумулятор SmallRig 4330 – аналог оригинальной батареи Sony NP-FW50. Встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без специального устройства: просто подключите ее к универсальному сетевому адаптеру, USB-аккумулятору или другому источнику питания. Очень удобно в дороге: не нужно возить с собой зарядные устройства, и пока вы снимаете на один аккумулятор, второй заряжается в сумке.
При подаче тока 5В 1А аккумулятор зарядится с 0 до 100% приблизительно за 2.5 часа. Вы также можете использовать зарядные устройства для аккумуляторов NP-FW50 или заряжать батарею в камере – любой вариант доступен. Аккумулятор оснащен декодированным чипом, благодаря чему распознается камерой как «родной»: уровень заряда передается точно, камера не выдает сообщения об ошибке.
Аккумулятор обладает всеми необходимыми видами защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от высокой силы тока и от высокого напряжения, от глубокой разрядки и от избыточного заряда. Небольшой светодиодный индикатор показывает ход зарядки.
Внимание: батарея не поддерживает USB зарядку во время съемки, не работает в качестве «каплера».
Совместимые модели:
- Sony Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
- Sony Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
- Sony ZV-E10
- Sony NEX - все модели.
- Sony SLT: A33, A35, A37, A55.
- Sony Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
- Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L.
Характеристики
- Напряжение: 7.2 В
- Емкость: 1030 мАч, 7.4 Втч
- Ток заряда через USB: 5В 1А (макс.)
- Ток заряда через зарядное устройство / в камере: 8.4В
- Рабочая температура: 0 ~ 45° С
- Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат
- Сертификации: FCC / UL / UKCA / CE / RoHS / ISED
Комплектация
- Аккумулятор SmallRig 4330 NP-FW50
- Кабель USB-A - USB-С, 0.6 м
- Крышка контактов
- Инструкция