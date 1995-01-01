Описание

Набор SmallRig 4317 Night Eagle включает в себя клетку для Nikon Z8, верхнюю рукоятку и фиксатор для HDMI / USB кабелей. Все аксессуары выполнены в необычном дизайне с выразительным изгибами корпуса, акцентами красного и бронзового цвета и отделкой рукояти из натуральной кожи. Клетка обеспечивает свободный доступ ко всем интерфейсам и органам управления, будучи при этом максимально легкой и компактной. Она позволяет установить на камеру дополнительные аксессуары: верхние и боковые ручки, мониторы, микрофоны, внешние аккумуляторы, фиксаторы для USB и HDMI кабеля и так далее. По периметру клетки сделаны резьбовые гнезда 1/4", сверху под углом расположен холодный башмак (съемный) и гнездо ARRI 3/8", слева – планка НАТО. Нижняя пластина выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss, что позволяет устанавливать камеру на совместимые штативы и стабилизаторы максимально быстро и просто.

Клетка выточена из одного бруска алюминиевого сплава, что обеспечивает отличную прочность и жесткость корпуса. На внутренние поверхности нанесены накладки из силикона, чтобы не царапать камеру. Камера фиксируется в трех точках клетки, что исключает возможность какого-либо люфта во время использования. По бокам и снизу проделаны отверстия для крепления кистевого или плечевого ремня. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов зафиксирован многофункциональный инструмент: шестигранный ключ и шлицевая отвертка 2 в 1.

На верхней рукоятке предусмотрено 3 холодных башмака, гнездо ARRI 3/8" (с отверстиями под боковые шпильки) и несколько гнезд 1/4"-20. Боковые накладки откидываются как крылья, под ними спрятано несколько запасных винтов: 1 винт 1/4", 1 винт 3/8" и 2 винта М2.5.

Фиксатор для HDMI и USB кабелей обеспечивает защиту интерфейсов камеры: гнезда не страдают при случайных резких рывках за кабель во время съемки (повреждение интерфейсного гнезда влечет за собой дорогостоящий ремонт с разбором камеры вплоть до материнской платы). Фиксатор выполнен в новом откидном дизайне: достаточно нажать кнопку, чтобы он откинулся в сторону на 90°, предоставляя удобный доступ ко всем портам камеры.

Размеры клетки: 130.5 х 61.5 х 58.9 мм

х 58.9 Размеры комплекта в сборе: 201.2 х 180 х 146 мм

Размеры упаковки: 200 х 167 х 80 мм

Вес клетки: 182 г

Вес комплекта в сборе: 387 г

Вес брутто: 545 г

Материалы: алюминиевый сплав

Комплектация