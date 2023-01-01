Описание

Универсальная клетка для смартфонов. 4 башмака и гнезда 1/4"-20, расположенные по всему периметру клетки, позволяют устанавливать дополнительные аксессуары для видеографии: микрофоны, осветители, рукоятки, штативы и так далее. Клетка отличается магнитным креплением, совместимым с Apple MagSafe: во время спокойной съемки можно даже не использовать зажим для телефона. Благодаря быстросъемному креплению вы сможете за пару движений вытащить телефон, чтобы ответить на звонок или написать сообщение. Положение телефона можно немного отрегулировать вправо / влево, если вам нужно, к примеру, подключить к нему зарядный кабель.

Клетка поддерживает телефоны шириной от 62.5 до 87 мм и толщиной до 15 мм, то есть вы спокойно сможете установить телефон в защитном чехле.

Комплектация:

Клетка

Шестигранный ключ

Инструкция

Характеристики