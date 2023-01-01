Описание

SmallRig Vibe P108 “Phonograph” Limited Edition – компактный и легкий светодиодный осветитель. На световой панели под белым матовым рассеивателем располагаются 40 светодиодов теплого + 40 светодиодов холодного свечения, а также 28 полноцветных RGB светодиодов. С помощью большого эргономичного диска управления можно легко настроить яркость, цветовую температуру белого, цвет в RGB режиме или выбрать один из 12 специальных световых эффектов (полицейская машина, фейерверк, вспышки и так далее). Встроенный аккумулятор емкостью 2500 мАч заряжается через разъем USB Type-C и обеспечивает около 1.5-2 часов работы при максимальной яркости. Благодаря индексу цветопередачи CRI 95 такие сложные оттенки как, например, тона кожи передаются точно и естественно.

Осветитель оснащен встроенным креплением в стандартный башмак для аксессуаров и резьбой 1/4". По бокам и сверху на корпусе осветителя предусмотрено 3 холодных башмака – в них можно установить какие-либо аксессуары (например, небольшой внешний микрофон) или аналогичные осветители, для усиления максимальной яркости.

Данная позиция является декорированным вариантом модели Vibe P108, она отличается необычным оформлением задней панели в стиле проигрывателя виниловых пластинок.