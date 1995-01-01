Аккумулятор SmallRig NP-F970, 10500 мАч, USB-C зарядка (4267)
Код товара : УТ-00072915
Артикул : 4267
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Литий-ионный аккумулятор SmallRig 4267 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F970. Встроенный контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без специального устройства: просто подключите ее к универсальному сетевому адаптеру, USB-аккумулятору или другому источнику питания. Интересной особенностью этой батареи является то, что USB-C разъем работает как на вход, так и на выход, а также имеется USB-A разъем, который работает только на выход. Благодаря этому она может работать как портативный power bank – заряжать ваш телефон и другие мобильные устройства. При этом батарея поддерживает USB Power Delivery 3.0 (до 20 Вт), она быстро заряжается сама и может быстро отдавать энергию. На корпусе расположены светодиодные индикаторы и кнопка «Check», благодаря чему можно моментально проверить уровень заряда. Высокая емкость: аккумулятор обеспечивает около 3.5 часов работы монитора-рекордера Atomos Ninja V+.
Аккумулятор обладает всеми необходимыми видами защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от высокой силы тока и от высокого напряжения, от глубокой разрядки и от избыточного заряда.
Внимание: батарея не поддерживает зарядку во время использования и не может использоваться в качестве «каплера».
Характеристики
- Напряжение: 7.2 В
- Емкость: 10500 мАч, 76.3 Втч
- Ток на вход и на выход, USB-C разъем: 5В 3А, 9В 2.2А 12В 1.7А
- Ток на выход, USB-A разъем: 5В 2.1А
- Рабочая температура: 0 ~ 45° С
- Вес: 338 г
- Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат
- Сертификации: FCC / UL / UKCA / CE / RoHS / ISED
Комплектация
- Аккумулятор SmallRig 4267 NP-F970
- Кабель USB-C - USB-С
- Крышка контактов
- Инструкция