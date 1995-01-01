Описание

Литий-ионный аккумулятор SmallRig 4267 – аналог оригинальной батареи Sony NP-F970. Встроенный контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без специального устройства: просто подключите ее к универсальному сетевому адаптеру, USB-аккумулятору или другому источнику питания. Интересной особенностью этой батареи является то, что USB-C разъем работает как на вход, так и на выход, а также имеется USB-A разъем, который работает только на выход. Благодаря этому она может работать как портативный power bank – заряжать ваш телефон и другие мобильные устройства. При этом батарея поддерживает USB Power Delivery 3.0 (до 20 Вт), она быстро заряжается сама и может быстро отдавать энергию. На корпусе расположены светодиодные индикаторы и кнопка «Check», благодаря чему можно моментально проверить уровень заряда. Высокая емкость: аккумулятор обеспечивает около 3.5 часов работы монитора-рекордера Atomos Ninja V+.

Аккумулятор обладает всеми необходимыми видами защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от высокой силы тока и от высокого напряжения, от глубокой разрядки и от избыточного заряда.

Внимание: батарея не поддерживает зарядку во время использования и не может использоваться в качестве «каплера».

Характеристики

Напряжение: 7.2 В

Емкость: 10500 мАч, 76.3 Втч

Ток на вход и на выход, USB-C разъем: 5В 3А, 9В 2.2А 12В 1.7А

Ток на выход, USB-A разъем: 5В 2.1А

Рабочая температура: 0 ~ 45° С

Вес: 338 г

Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат

Сертификации: FCC / UL / UKCA / CE / RoHS / ISED

Комплектация