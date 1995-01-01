Аккумулятор SmallRig NP-FZ100, USB-C зарядка (4265B)
Код товара : УТ-00072914
Артикул : 4265B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Литий-ионный аккумулятор SmallRig 4265B – аналог оригинальной батареи Sony NP-FZ100. Встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без специального устройства: просто подключите ее к универсальному сетевому адаптеру, USB-аккумулятору или другому источнику питания. Очень удобно в дороге: не нужно возить с собой зарядные устройства, и пока вы снимаете на один аккумулятор, второй заряжается в сумке.
Поддерживается быстрая зарядка: при подаче тока 5В 2.2А аккумулятор зарядится с 0 до 100% за 2.5 часа. Вы также можете использовать зарядные устройства для аккумуляторов NP-FZ100 или заряжать батарею в камере – любой вариант доступен. Аккумулятор оснащен декодированным чипом, благодаря чему распознается камерой как «родной»: уровень заряда передается точно, камера не выдает сообщения об ошибке.
Аккумулятор обладает всеми необходимыми видами защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от высокой силы тока и от высокого напряжения, от глубокой разрядки и от избыточного заряда. Небольшой светодиодный индикатор показывает ход зарядки.
Внимание: батарея не поддерживает USB зарядку во время съемки, не работает в качестве «каплера».
Совместимые камеры:
- Sony A6600, A6700,
- Sony A7 III, A7 IV, A7C, A7C II, A7CR, A7R III, A7R IV, A7R V, A7S III, A9 II, A9 III, A1
- Sony ZV-E1
- Sony FX3, FX30
- другие камеры, использующие NP-FZ100
Характеристики
- Ячейки питания: 2х NCR18500A240A, литий-ионные
- Напряжение: 7.2 В
- Емкость: 2400 мАч, 17.28 Втч
- Ток заряда через USB: 5В 2.2А (макс.)
- Ток заряда через зарядное устройство / в камере: 8.4В
- Рабочая температура: 0 ~ 45° С
- Размеры: 51.8 х 38.8 х 22.6 мм
- Размеры упаковки: 99 х 90 х 36 мм
- Вес: 81 г
- Вес брутто: 134 г
- Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат
- Сертификации: FCC / UL / UKCA / CE / RoHS / ISED
Комплектация
- Аккумулятор SmallRig 4265 NP-FZ100
- Кабель USB-A - USB-С, 0.6 м
- Крышка контактов
- Инструкция