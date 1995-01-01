Литий-ионный аккумулятор SmallRig 4264 – аналог оригинальной батареи Canon LP-E6NH. Встроенный USB-C порт и контроллер заряда позволяют заряжать эту батарею без зарядного устройства: просто подключите ее к сетевому адаптеру, универсальному USB аккумулятору или другому источнику питания. Очень удобно в дороге: не нужно возить с собой зарядные устройства, пока вы снимаете на один аккумулятор, второй заряжается в сумке.

Поддерживается быстрая зарядка: при подаче тока 5В 2.2А аккумулятор зарядится с 0 до 100% за 2.5 часа. Вы также можете использовать зарядные устройства для аккумуляторов LP-E6NH или заряжать батарею в камере – любой вариант доступен. Аккумулятор оснащен декодированным чипом, благодаря чему распознается камерой как «родной»: уровень заряда передается точно, камера не выдает сообщения об ошибке.

Аккумулятор обладает всеми необходимыми видами защиты: от короткого замыкания, от перегрева, от высокой силы тока и от высокого напряжения, от глубокой разрядки и от избыточного заряда. Небольшой светодиодный индикатор показывает ход зарядки.

Внимание: батарея не поддерживает USB зарядку во время использования (не работает в качестве «каплера»)

Совместимые модели:

Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

Видеокамеры Canon XC10, XC15.

Характеристики

Ячейки питания: 2х NCR18500A240A, литий-ионные

Напряжение: 7.2 В

Емкость: 2400 мАч, 17.28 Втч

Ток заряда через USB: 5В 2.2А (макс.)

Ток заряда через зарядное устройство / в камере: 8.4В

Рабочая температура: 0 ~ 45° С

Размеры: 56.8 х 38.4 х 21 мм

Размеры упаковки: 99 х 90 х 36 мм

Вес: 83 г

Вес брутто: 134 г

Материал корпуса: АБС пластик + поликарбонат

Сертификации: FCC / UL / UKCA / CE / RoHS / ISED

Комплектация