Угловая площадка SmallRig 4262 L-Shape Handle для Nikon Z f

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Код товара: УТ-00071461 Артикул: 4262 Код товара: УТ-00071461 Артикул: 4262 Тип товара L-площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара L-площадки Описание Угловая площадка SmallRig 4262 создана специально для Nikon Z f. Угловые площадки в основном используются для удобства вертикальной съемки: многие штативные головки не поддерживают отклонение больше чем на 90°, поэтому на неровной поверхности отрегулировать положение камеры по горизонту может быть проблематично. Доступ к батарейному отсеку остается свободным. Характеристики: Вес: 102 г

Размер: 149.7 х 55.9 х 70.4 мм

Материалы: алюминиевый сплав, силикон

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