Угловая площадка SmallRig 4262 L-Shape Handle для Nikon Z f
Код товара : УТ-00071461
Артикул : 4262
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Описание
Угловая площадка SmallRig 4262 создана специально для Nikon Z f. Угловые площадки в основном используются для удобства вертикальной съемки: многие штативные головки не поддерживают отклонение больше чем на 90°, поэтому на неровной поверхности отрегулировать положение камеры по горизонту может быть проблематично. Доступ к батарейному отсеку остается свободным.
Характеристики:
- Вес: 102 г
- Размер: 149.7 х 55.9 х 70.4 мм
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон