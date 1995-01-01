Угловая площадка SmallRig 4262 L-Shape Handle для Nikon Z f
Код товара:УТ-00071461
Артикул:4262
Товар не найден
Характеристики
Тип товараL-площадки
Описание
Угловая площадка SmallRig 4262 создана специально для Nikon Z f. Угловые площадки в основном используются для удобства вертикальной съемки: многие штативные головки не поддерживают отклонение больше чем на 90°, поэтому на неровной поверхности отрегулировать положение камеры по горизонту может быть проблематично. Доступ к батарейному отсеку остается свободным.
Характеристики:
- Вес: 102 г
- Размер: 149.7 х 55.9 х 70.4 мм
- Материалы: алюминиевый сплав, силикон