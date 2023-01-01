Угловая площадка SmallRig 4262 создана специально для Nikon Z f. Угловые площадки в основном используются для удобства вертикальной съемки: многие штативные головки не поддерживают отклонение больше чем на 90°, поэтому на неровной поверхности отрегулировать положение камеры по горизонту может быть проблематично. Доступ к батарейному отсеку остается свободным.