Адаптер питания SmallRig 4253B NP-FZ100 Dummy Battery с кабелем D-Tap

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073889 Артикул : 4253B

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Адаптер SmallRig 4253B устанавливается в камеру вместо штатной батареи NP-FZ100. Штекер типа D-Tap подключается к аккумуляторам типа V-Mount, Gold Mount и другим совместимым. Тем самым обеспечивается длительное время работы камеры: емкость таких батарей обычно выше на порядок. Устройство оснащено обновленным, полностью декодированным чипом, камера не сообщает об ошибке и работает без каких-либо сбоев. Имеется встроенная защита от короткого замыкания, высокого напряжения, высокой силы тока, перегрева. Длина кабеля в растянутом состоянии составляет прибл. 2 м. Задать вопрос Предзаказ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Адаптер SmallRig 4253B устанавливается в камеру вместо штатной батареи NP-FZ100. Штекер типа D-Tap подключается к аккумуляторам типа V-Mount, Gold Mount и другим совместимым. Тем самым обеспечивается длительное время работы камеры: емкость таких батарей обычно выше на порядок. Устройство оснащено обновленным, полностью декодированным чипом, камера не сообщает об ошибке и работает без каких-либо сбоев. Имеется встроенная защита от короткого замыкания, высокого напряжения, высокой силы тока, перегрева. Длина кабеля в растянутом состоянии составляет прибл. 2 м. Характеристики Входной ток: 9.6 - 20В, 2А (мин).

Выходной ток: 8 - 8.4В, ≤3.0A (макс).

Рабочая температура: 0 ~ 45° С

Температура хранения: -20° ~ 60° С

Материалы: АБС пластик, ПВХ

Размер упаковки: 133 х 100 х 43 мм

Вес нетто: 71 г

Вес брутто: 114 г Совместимые камеры: Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1

Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V

Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C, a7C II, a7CR

Sony Alpha a7S III

Sony Alpha a6600, a6700

Sony FX3, FX30

Sony ZV-E1

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