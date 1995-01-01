Адаптер питания SmallRig 4253B NP-FZ100 Dummy Battery с кабелем D-Tap
Код товара : УТ-00073889
Артикул : 4253B
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Адаптер SmallRig 4253B устанавливается в камеру вместо штатной батареи NP-FZ100. Штекер типа D-Tap подключается к аккумуляторам типа V-Mount, Gold Mount и другим совместимым. Тем самым обеспечивается длительное время работы камеры: емкость таких батарей обычно выше на порядок. Устройство оснащено обновленным, полностью декодированным чипом, камера не сообщает об ошибке и работает без каких-либо сбоев. Имеется встроенная защита от короткого замыкания, высокого напряжения, высокой силы тока, перегрева. Длина кабеля в растянутом состоянии составляет прибл. 2 м.
Характеристики
- Входной ток: 9.6 - 20В, 2А (мин).
- Выходной ток: 8 - 8.4В, ≤3.0A (макс).
- Рабочая температура: 0 ~ 45° С
- Температура хранения: -20° ~ 60° С
- Материалы: АБС пластик, ПВХ
- Размер упаковки: 133 х 100 х 43 мм
- Вес нетто: 71 г
- Вес брутто: 114 г
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a9 III, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C, a7C II, a7CR
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600, a6700
- Sony FX3, FX30
- Sony ZV-E1