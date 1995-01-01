Клетка SmallRig 4230 разработана специально для камеры Fujifilm X-S20. Клетка сделана без стыков, из одного бруска алюминия, что обеспечивает дополнительную прочность. По всему периметру клетки располагается множество гнезд 1/4", 3/8" и Arri 3/8" (с боковыми шпильками), сверху предусмотрено 2 холодных башмака для аксессуаров. Имеются прорези для крепления плечевых или кистевых ремней. Нижняя пластина выполнена в форме «ласточкиного хвоста» по стандарту Arca Swiss, что позволяет устанавливать ее напрямую на штативы, стабилизаторы и другие держатели такого же стандарта. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется инструмент: шестигранный ключ и шлицевая отвертка 2 в 1.

Для максимально жесткого соединения с камерой и отсутствия какого-либо люфта клетка закрепляется винтами в двух точках: снизу (в штативное гнездо) и сбоку (в штатную проушину для ремня). Клетка предоставляет свободный доступ к батарейному отсеку камеры, всем интерфейсам и органам управления.