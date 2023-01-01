Описание

В комплект SmallRig 4198 входит клетка, верхняя рукоятка и фиксатор для HDMI и USB кабелей. Для монтажа дополнительных аксессуаров (таких как мониторы, микрофоны, лампы освещения, внешние батареи и так далее) на корпусе клетки располагается два холодных башмака (сверху), планка НАТО (слева) и множество резьбовых гнезд 1/4" и 3/8" по всему периметру. Нижняя пластина клетки выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss для прямой и быстрой установки на совместимые штативы, стабилизаторы и другие держатели. Доступ ко всем органам управления, интерфейсам, батарейному отсеку остается открытым. По бокам и снизу предусмотрены проушины для крепления плечевого или кистевого ремня.

Камера фиксируется в трех точках клетки, благодаря чему исключается какой-либо люфт во время использования. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется многофункциональный инструмент: шестигранный ключ и отвертка 2 в 1.

Верхняя ручка устанавливается в гнездо 3/8" по центру верхней площадки. Боковые шпильки предотвращают ее вращение относительно клетки. На ручке также предусмотрено множество резьбовых гнезд и несколько башмаков для аксессуаров. Например, она хорошо подходит для установки монитора и / или внешнего микрофона. Ручка удобна для съемки с нижнего ракурса, а также просто для ношения камеры между съемками.

Фиксатор кабелей защищает интерфейсные гнезда камеры от повреждения в случае случайных резких рывков за кабель, а также обеспечивает надежное соединение, в особенности при съемке динамичных сцен.