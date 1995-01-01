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Клетка SmallRig 4198 для Sony A7III, A7RIII + ручка и фиксатор кабеля

  • 4198 для Sony A7III, A7RIII + ручка и фиксатор кабеля
  • 4198 для Sony A7III, A7RIII + ручка и фиксатор кабеля
  • 4198 для Sony A7III, A7RIII + ручка и фиксатор кабеля
  • 4198 для Sony A7III, A7RIII + ручка и фиксатор кабеля
  • 4198 для Sony A7III, A7RIII + ручка и фиксатор кабеля
  • 4198 для Sony A7III, A7RIII + ручка и фиксатор кабеля
  • 4198 для Sony A7III, A7RIII + ручка и фиксатор кабеля
  • 4198 для Sony A7III, A7RIII + ручка и фиксатор кабеля
  • 4198 для Sony A7III, A7RIII + ручка и фиксатор кабеля
Код товара:УТ-00070935
Артикул:4198

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

В комплект SmallRig 4198 входит клетка, верхняя рукоятка и фиксатор для HDMI и USB кабелей. Для монтажа дополнительных аксессуаров (таких как мониторы, микрофоны, лампы освещения, внешние батареи и так далее) на корпусе клетки располагается два холодных башмака (сверху), планка НАТО (слева) и множество резьбовых гнезд 1/4" и 3/8" по всему периметру. Нижняя пластина клетки выполнена в форме ласточкиного хвоста стандарта Arca Swiss для прямой и быстрой установки на совместимые штативы, стабилизаторы и другие держатели. Доступ ко всем органам управления, интерфейсам, батарейному отсеку остается открытым. По бокам и снизу предусмотрены проушины для крепления плечевого или кистевого ремня.

Камера фиксируется в трех точках клетки, благодаря чему исключается какой-либо люфт во время использования. В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется многофункциональный инструмент: шестигранный ключ и отвертка 2 в 1.

Верхняя ручка устанавливается в гнездо 3/8" по центру верхней площадки. Боковые шпильки предотвращают ее вращение относительно клетки. На ручке также предусмотрено множество резьбовых гнезд и несколько башмаков для аксессуаров. Например, она хорошо подходит для установки монитора и / или внешнего микрофона. Ручка удобна для съемки с нижнего ракурса, а также просто для ношения камеры между съемками.

Фиксатор кабелей защищает интерфейсные гнезда камеры от повреждения в случае случайных резких рывков за кабель, а также обеспечивает надежное соединение, в особенности при съемке динамичных сцен.

  • Размеры: 175 х 150.2 х 135 мм
  • Размеры упаковки: 180 х 129.5 х 75 мм
  • Вес: 315 г
  • Вес брутто: 400 г
  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь, силикон