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Держатель-струбцина SmallRig 4191 для установки экшн-камер на руль велосипеда, мотоцикла

  • 4191 для установки экшн-камер на руль велосипеда, мотоцикла
  • 4191 для установки экшн-камер на руль велосипеда, мотоцикла
  • 4191 для установки экшн-камер на руль велосипеда, мотоцикла
  • 4191 для установки экшн-камер на руль велосипеда, мотоцикла
  • 4191 для установки экшн-камер на руль велосипеда, мотоцикла
  • 4191 для установки экшн-камер на руль велосипеда, мотоцикла
  • 4191 для установки экшн-камер на руль велосипеда, мотоцикла
Код товара:УТ-00071226
Артикул:4191

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Крепежный зажим SmallRig 4191 для экшн-камер из авиационного алюминиевого сплава и нержавеющей стали, девайс можно закрепить на любой стержень диаметром 22–32 мм, именно поэтому лучше всего подходит для стандартного руля велосипеда диаметром 22 мм и 31,8 мм. Оснащен защитными резиновыми накладками для предотвращения царапин и повышения устойчивости зажима, предотвращающего прокручивание и снятие.

Шаровые головки, регулируемые на 360 градусов, имеют кольцевую текстуру, которая помогает зафиксировать их и предотвратить движение. Снизу имеется шестигранное отверстие для усиленного крепления с помощью шестигранного ключа, а сверху — винт 1/4" -20, позволяющий прикрепить GoPro, insta360 X3, DJI Action3, AKASO и т. д.

  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
  • Размеры: 172,2 x 81,2 x 27,9 мм
  • Вес: 185 г