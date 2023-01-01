Описание

Крепежный зажим SmallRig 4191 для экшн-камер из авиационного алюминиевого сплава и нержавеющей стали, девайс можно закрепить на любой стержень диаметром 22–32 мм, именно поэтому лучше всего подходит для стандартного руля велосипеда диаметром 22 мм и 31,8 мм. Оснащен защитными резиновыми накладками для предотвращения царапин и повышения устойчивости зажима, предотвращающего прокручивание и снятие.

Шаровые головки, регулируемые на 360 градусов, имеют кольцевую текстуру, которая помогает зафиксировать их и предотвратить движение. Снизу имеется шестигранное отверстие для усиленного крепления с помощью шестигранного ключа, а сверху — винт 1/4" -20, позволяющий прикрепить GoPro, insta360 X3, DJI Action3, AKASO и т. д.