Описание

Функциональная клетка серии Black Mamba для камеры Canon R6 Mark II для установки дополнительного оборудования, такого как верхние и боковые ручки, мониторы, микрофоны, аксессуары для оптики, без потери доступа к портам и органам управления камерой. В нижней части имеется винт 1/4" и специальные силиконовые подушки для надежной и бережной фиксации.

Предусмотрены резьбовые отверстия 1/4", 3/8", рельс NATO и крепление на холодный башмак для установки дополнительных устройств и фиксации клетки на штативе. Встроенное гнездо предназначено для фиксации быстроразъемных ремней. Дно клетки имеет профиль Arca Swiss, а значит её можно установить на соответствующую штативную голову или стабилизатор DJI RS 2, RSC 2, RS 3 и RS 3 Pro.

Клетка обеспечит надежную защиту камеры, позволит разместить необходимые для съемки аксессуары. Выполнена из алюминиевого сплава, отличается прочностью и надежностью. Клетка выточена из цельного бруска алюминиевого сплава, что обеспечивает ей высокую прочность при минимально возможном весе.