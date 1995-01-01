Прочная металлическая клетка для беззеркальной камеры Fujifilm X-T5. Клетка оставляет открытым доступ к органам управления камерой, при этом позволяя установить дополнительные аксессуары. Для этого у нее предусмотрен холодный башмак сверху, планки НАТО сверху и слева, гнезда Arri 3/8" сверху и слева, а также множество гнезд 1/4", 3/8" и ARRI 3/8" по всему периметру. Нижняя часть выполнена в форме «ласточкиного хвоста» для установки в крепления системы Arca Swiss. Камера фиксируется в нескольких точках: в штативное гнездо и в проушины для крепления ремня, что предотвращает люфт камеры в клетке. На клетке имеются проушины для крепления плечевого или кистевого ремня. В комплекте также идет декоративная спусковая кнопка, которая устанавливается в резьбу для спускового тросика и обеспечивает дополнительный подъем для большего удобства.

В углублении на нижней пластине с помощью магнитов фиксируется ключ-мультитул (шестигранник и шлицевая отвертка). Силиконовые накладки внутри клетки предотвращают появление царапин на корпусе камеры.