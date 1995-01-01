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Пенал для карт памяти SmallRig 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A

  • 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A
  • 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A
  • 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A
  • 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A
  • 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A
  • 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A
  • 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A
  • 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A
  • 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A
  • 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A
  • 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A
  • 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A
  • 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A
Код товара:УТ-00066355
Артикул:4107

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлический кейс для карт памяти SmallRig 4107 вмещает 2 карты типа SD, 4 карты microSD и еще 2 карты CFexpress Type-A. Карты не теряются, не ломаются и не забиваются грязью, хранятся организованно. Чехол легко помещается в карман одежды или внутренний карман рюкзака. Внешний кожух изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а внутренняя вставка – из ударопрочного АБС-пластика.

  • Размеры: 90 х 54.9 х 7.3 мм
  • Размеры упаковки: 95 х 60 х 10 мм
  • Вес: 45 г
  • Вес брутто: 65 г