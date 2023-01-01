Металлический кейс для карт памяти SmallRig 4107 вмещает 2 карты типа SD, 4 карты microSD и еще 2 карты CFexpress Type-A. Карты не теряются, не ломаются и не забиваются грязью, хранятся организованно. Чехол легко помещается в карман одежды или внутренний карман рюкзака. Внешний кожух изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а внутренняя вставка – из ударопрочного АБС-пластика.