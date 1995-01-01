Пенал для карт памяти SmallRig 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A

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Код товара: УТ-00066355 Артикул: 4107 Код товара: УТ-00066355 Артикул: 4107 Цвет Черный Чехол для Аксессуаров Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Цвет Черный Чехол для Аксессуаров Описание Металлический кейс для карт памяти SmallRig 4107 вмещает 2 карты типа SD, 4 карты microSD и еще 2 карты CFexpress Type-A. Карты не теряются, не ломаются и не забиваются грязью, хранятся организованно. Чехол легко помещается в карман одежды или внутренний карман рюкзака. Внешний кожух изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а внутренняя вставка – из ударопрочного АБС-пластика. Размеры: 90 х 54.9 х 7.3 мм

Размеры упаковки: 95 х 60 х 10 мм

Вес: 45 г

Вес брутто: 65 г Видео Наш обзор

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