Пенал для карт памяти SmallRig 4107: 2х SD, 4x microSD, 2x CFexpress Type-A
Код товара : УТ-00066355
Артикул : 4107
1 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.051
Описание
Металлический кейс для карт памяти SmallRig 4107 вмещает 2 карты типа SD, 4 карты microSD и еще 2 карты CFexpress Type-A. Карты не теряются, не ломаются и не забиваются грязью, хранятся организованно. Чехол легко помещается в карман одежды или внутренний карман рюкзака. Внешний кожух изготовлен из прочного алюминиевого сплава, а внутренняя вставка – из ударопрочного АБС-пластика.
- Размеры: 90 х 54.9 х 7.3 мм
- Размеры упаковки: 95 х 60 х 10 мм
- Вес: 45 г
- Вес брутто: 65 г